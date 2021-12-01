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智利飛鼠裝好手勇闖「惡魔之家」 成功飛入飛出火山口

編譯周辰陽／綜合報導
智利空軍前飛官阿瓦雷茲10月穿上飛鼠裝，成功飛越維利亞里卡火山的火山口，成為有史以來第一位飛進與飛出活火山的人。（路透）
智利空軍前飛官阿瓦雷茲10月穿上飛鼠裝，成功飛越維利亞里卡火山的火山口，成為有史以來第一位飛進與飛出活火山的人。（路透）

智利空軍前飛官阿瓦雷茲（Sebastián Álvarez）10月穿上飛鼠裝（Wingsuit），成為有史以來第一位飛進與飛出活火山的人。

根據紅牛公司網站的個人傳記，現年36歲的阿瓦雷茲在智利空軍展開個人生涯，一圓自己能夠飛行的兒時夢想，卻漸漸感覺不再滿足於軍事跳傘，決定退役與涉足飛鼠裝飛行此一可以激發更多腎上腺素的運動，現已成為智利最傑出運動員之一，每次低空跳傘（BASE Jump）或飛鼠裝飛行都讓全國民眾引頸而望。

阿瓦雷茲為完成成功飛入維利亞里卡火山口的壯舉，經歷長達一年準備，竭盡所能了解火山...
阿瓦雷茲為完成成功飛入維利亞里卡火山口的壯舉，經歷長達一年準備，竭盡所能了解火山的煙柱、氣壓與風速等相關訊息，同時進行大量計算，確保他能以極高速飛進與飛出直徑超過200公尺的巨大火山口。（路透）

路透報導，阿瓦雷茲在祖國智利的維利亞里卡火山（Villarrica Volcano）完成飛進與飛出活火山的壯舉前，先經過一年的準備，竭盡所能了解維利亞里卡火山的煙柱、氣壓與風速等相關訊息，也必須進行大量計算，好確保自己能以極速成功飛進與飛出直徑超過200公尺的巨大火山口。

隨著飛行條件達到完美，阿瓦雷茲穿上飛鼠裝，搭乘直升機接近維利亞里卡火山口，接到准許後就一躍而下，先確保飛行方向與速度恰到好處，接著進行飛行裝拉平動作（Suit flare manoeuvre），讓自己下降到接近火山內部10公尺處，隨後以每小時180公里的速度飛離。

阿瓦雷茲事後回憶馬上就要進入火山口之前的那一刻時表示，火山給他一種很可怕的感覺，...
阿瓦雷茲事後回憶馬上就要進入火山口之前的那一刻時表示，火山給他一種很可怕的感覺，「馬普切人稱火山是『惡魔之家』。我感覺好像我正在直奔地獄，想要體驗一番後飛出去」。（路透）

阿瓦雷茲事後回憶馬上就要進入火山口之前的那一刻時表示，「火山給我一種很可怕的感覺」。他說，「馬普切人（Mapuche，當地原住民）稱火山是『Ruka Pillañ』，意思是『惡魔之家』。我感覺好像我正在直奔地獄，同時想要體驗一番與飛出去」。

來源：聯合影音網

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