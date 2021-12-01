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「快點備份」iPhone若出現這4種徵兆 恐即將死機

編譯中心／綜合報導
當iPhone出現4種徵兆時，用戶們要當心手機即將死機。（路透）
當iPhone出現4種徵兆時，用戶們要當心手機即將死機。（路透）

iPhone在全世界擁有不少死忠果粉，每當新機推出時總是吸引許多話題，不過手機用久了總是會出現一些狀況，媒體ZDNet就整理出4個徵兆，當這些徵兆發生時就代表手機快要故障，提醒用戶們要多加注意，趕快將資料備份才保險

根據ZDNet報導，iPhone在快要故障或死機之前，會出現一些警告，但是大多數時候用戶都會忽略掉，直到手機真的壞了才知道大事不妙。ZDNet整理出四個徵兆讓果粉們提高警覺。

一、螢幕閃爍

ZDNet表示，閃爍的原因很多種，最常見的是顯示器有損壞或缺陷，也有可能是內部排線有脫落，如果置之不理的話，總有一天螢幕會出現最後一次閃爍。

二、觸控失靈

通常這種情況可能是螢幕損壞或內部故障引起的，當裝置溫度升高時，或者手機經撞擊導致彎曲，就會使這種情況更加嚴重，若放任不管，最後可能導致觸控失效，手機無法使用。

三、無預警重開機

ZDNet寫道，「無預警重開機」因素有很多種，但大部分是電池有問題，其餘的原因也有可能是主機板損壞、連接鬆脫造成的。

四、電池無法充電或電池膨脹

當螢幕凸出或與框架分離，這代表內部電池產生膨脹，千萬不要將iPhone擠回去，這動作很有可能會弄壞螢幕或刺穿電池。此時應停止充電並且盡快送修。

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