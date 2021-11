考題老是猜不中？北卡大助教出「創意考題」救學生

美國北卡 羅來納大學(University of North Carolina)助理教授蘿潔絲(Rebekah Rogers)日前分享自己出的一個考題並說:「還蠻喜歡這個考題」。部分網友激賞考題的創意,但也有網友批評:「考題不公平」。

蘿潔絲提到學生曾向她反應很難適應實體課程及論述考題,她希望學生能有機會展現他們研讀到的知識,從這類開放式考題中獲得額外的分數。

部分網友指出這個考題「太神了」,還有人認為這能成為未來試題與課程的靈感:「這個考題毫無界限,且能為努力研讀卻沒猜中考題的學生加分。」

但也有許多網友不喜歡這個題目,紛紛表示:「我無法贊同這樣的考題。老師怎麼評分呢?學生該回答到什麼程度?題目太過開放且不透明,不是很公平。不過我能明白老師出題的用意」、「我是靠著良好記憶力及預測考題得高分的人,這種為了認真學習、準備考試學生設計的考題讓我感到恐慌」、「我很討厭這樣的問題,因為它假設我已深入研究某件事物」。

