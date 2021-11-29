疫情擋不了 韓團BTS海外巡演 創洛杉磯場館售票紀錄

南韓人氣團體防彈少年團。（路透）

南韓 人氣團體防彈少年團（BTS ）在新冠肺炎（COVID-19）疫情下重啟海外巡演行程，27日起連續4天在洛杉磯SoFi體育場開唱門票全賣光。館方表示，這創下歷來最高售票紀錄。

防彈少年團於10月底線上舉行BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE首場演唱會後，接著為美國 場演出準備，11月27日起洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）連續舉辦4天演唱會。

南韓「聯合電視新聞台」（YTN）報導，SoFi體育場館方人員表示，這是場地開放以來首次連續4場演出門票全數售罄，也是在此舉辦單獨演唱會的樂團或歌手中最高售票紀錄。

SoFi體育場一般用於舉辦美式足球賽，作為公演場地時最多可容納7到10萬名觀眾，BTS這次演唱會因設備需要縮減部分觀眾席空間，每場次開放約5萬名觀眾入場。

防彈少年團睽違2年在美開唱，4天門票被等待已久的粉絲一掃而空，黃牛票開出天價，官方在演出同時也在鄰近劇院進行線上直播，單場開放6400席。

BTS上次於2018年8月至2019年10月在美國24個城市舉辦62場次演出，吸引超過206萬人次到場觀看。

南韓聯合新聞通訊社報導，防彈少年團在當地時間28日召開記者會，對於近日在全美音樂獎（American Music Awards）獲頒3大獎及葛萊美獎提名表達感謝，但也表示，身為南韓藝人，他們仍面臨認同感、語言等隱形壁壘。

成員SUGA說，他一直夢想站上葛萊美舞台，這次獲得提名也相當高興，也深知要獲獎並不容易，「但我們還有挑戰的機會」，表示他們至今努力打破許多障礙，不怕失敗、勇於挑戰就是他們的優點。

隊長RM則說，時隔兩年在美國舉辦現場演唱會就像翻開新篇章，過去兩年來對所有人來說都是相當艱難的時期，他們將透過這次演唱會展現自身的成長。