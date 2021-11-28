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他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品

編譯中心／綜合報導
阿爾布雷希特·杜勒在1501年至1514年間完成的20件作品都會簽下了他姓名字母縮寫，也是藝術界著名的字母組合。圖為作品下方的「A.D.」簽名。（Getty Images）
阿爾布雷希特·杜勒在1501年至1514年間完成的20件作品都會簽下了他姓名字母縮寫，也是藝術界著名的字母組合。圖為作品下方的「A.D.」簽名。（Getty Images）

美國60幾歲的男性五年前在一場拍賣會以30美元標下一幅無畫框的母子草稿圖，日前發現這竟是500多年前、價值高達3700萬英鎊（約4930萬美元）的藝術品。

這幅畫描繪了母親抱著新生兒的景象，底部標註「A.D.」的簽名。該男性在購買畫作時沒想到這是件具有意義的原創藝術品，但專家和學者評估後，一致認為這幅素描出自16世紀德國文藝復興時期藝術家阿爾布雷希特·杜勒（Albrecht Dürer）之手。

這幅畫在已故建築師卡爾希安（Jean-Paul Carlhain）的家中發現，他的祖先在19世紀時於法國收藏了豐厚的藝術品。

藝術收藏家舍勒（Clifford Schorer）兩年前到訪波士頓時，首度聽聞這幅畫的消息。當他親眼目睹這幅畫，直覺這畫就是一幅傑作，「就算是贗品也是層級最高的。」

專家們經過兩年的鑑定，確認兩點特徵後，證實畫作是阿爾布雷希特·杜勒的作品。其一為作品下方的「A.D.」簽名，阿爾布雷希特·杜勒在1501年至1514年間完成的20件作品都會簽下了他姓名字母縮寫，也是藝術界著名的字母組合。其次是該草稿圖上出現三叉戟（古代武器）和環形浮水印，是阿爾布雷希特·杜勒當時在其他200多張紙上會用到的標記。

舍勒向該男性收購此畫作，預付款將使對方付清信用卡卡債、重新裝修房屋、添購新車，並提供當地教堂鉅額捐款。

阿爾布雷希特·杜勒為文藝復興時期的德國畫家，20多歲時就以技藝高超的木刻版畫聞名於歐洲。這幅新發現的母子草圖目前在倫敦的Agnews畫廊展示至12月12日。畫廊預計出售這幅草圖，但尚未確定價格。

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