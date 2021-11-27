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多州接連爆發「打砸搶」 分析4因素讓犯罪率大增

長得太像逃犯 吉林男子3天被捕5次

中央社／台北28日電
吉林一名男子（右圖）與北韓逃犯朱賢健（左圖）長相酷似，為他帶來麻煩。（取材自微博）
吉林一名男子（右圖）與北韓逃犯朱賢健（左圖）長相酷似，為他帶來麻煩。（取材自微博）

中國吉林將北韓籍越獄犯人朱賢健的懸賞金提高到人民幣70萬（約11萬美元），引起當地民眾高度關注，吉林一名男子因為長相酷似朱賢健，3天內已連續被警方拘捕了5次。

綜合鳳凰新聞微博等媒體報導，朱賢健在北韓當過特種兵，監視器畫面拍下他越獄時的矯健身手，讓民眾嘖嘖稱奇，成為話題，兩周前將他的懸賞金從10萬增至70萬，並在28日上午落網。

➤➤➤懸賞70萬人民幣 吉林北韓逃犯朱賢健 逃獄41天後被捕

不過，吉林白城一名男子也因此案吃足苦頭，近期他多次因長相酷似朱賢健惹上麻煩，甚至在3天內，連續被警方拘捕了5次。

這名男子接受訊問的影片近日在網上流傳，畫面中一名身著深藍色羽絨衣的男子，坐在板凳上接受警方的詢問，而他的五官、神情，甚至髮型都與朱賢健極為相似。

網友多認為兩人實在太像，有網友說「除了眉毛那裡我是真看不出哪裡有不同之處，不冤不冤」，有人笑稱：「要不就在派出所上班吧，省得來回折騰了。」

朱賢健在北韓曾擔任特種兵，2014年因偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪等數罪被判處有期徒刑11年3個月。朱賢健服刑期間兩次獲得減刑，將於2023年8月21日獲釋遣返。外界認為，擔憂被遣返回北韓會因偷渡判死，可能是朱賢健越獄的原因。

北韓 遣返 健身

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