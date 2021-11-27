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拍「美國女孩」找出口 新銳導演阮鳳儀首部片就闖金馬

記者黃保慧／專訪
阮鳳儀入圍金馬新導演。（記者李政龍／攝影）
阮鳳儀入圍金馬新導演。（記者李政龍／攝影）

新銳導演阮鳳儀首部電影就入圍金馬獎7項「美國女孩」，自己也角逐金馬新導演，故事背景建立在SARS爆發時期，主角從美國回台灣，因無法適應文化、環境而產生母女之間的衝突，其實電影也是導演的生命故事，她坦言透過劇本書寫找到出口。

「感覺心中糾結那塊鬆開一點，我覺得是因為很在意，不知道怎麼要把在意這件事不影響到自己，這會造成很多情緒上的負擔，要學習如何去很在乎但是又適度的」。阮鳳儀坦言和媽媽從小什麼都能吵，電影中呈現的激烈爭吵只是家中冰山一角，由於電影改自親身故事，她提到片中的姊姊、妹妹與媽媽都有一部份的自己，「『芳儀』帶著我的反叛、『芳安』柔軟比較真、媽媽是矛盾的心情。」但隨著年齡的成長，大家都比較軟化，目前家人在隔離中，為了趕回台灣參與「美國女孩」上映。

阮鳳儀讚林品彤可以當下一代編劇導演。（記者李政龍／攝影）
阮鳳儀讚林品彤可以當下一代編劇導演。（記者李政龍／攝影）

在片中飾演妹妹「芳安」的林品彤首演出大銀幕作品表現就令人驚艷，在確定拍攝前，她其實是音樂舞台劇的演員，對表演很有天份，她說：「想當演員還有很多興趣，音樂、唱歌、寫故事。」阮鳳儀透露林品彤寫了一本小說寄給她，她佩服說：「覺得品彤可以當下一代編劇導演。」

回想起拍攝過程，林品彤天真地說起在雙聖吃冰淇淋的那場戲，笑說：「玩得很開心，我們還會即興演出。」阮鳳儀也表示其實拍攝過程有不少戲是演員們碰撞出來，一場染頭髮的戲，林品彤把盆子戴在頭上，看到這畫面適合到不行，就要求正式拍攝時也要戴著，而呈現出自然又可愛的畫面。

導演 電影 美國

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