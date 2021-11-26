奶奶傳錯簡訊邀「陌生孫子」吃飯 感恩節佳話連6年

亞利桑納阿嬤鄧契（右）2016年時傳錯簡訊，意外與辛頓（中）搭起感恩節聚餐的緣分。圖為今年他們再次聚餐。（取材自Jamal Hinton推特）

2016年亞利桑納州 一名阿嬤傳錯簡訊，邀了陌生人來家裡吃感恩節晚餐，這段故事變成流傳全美佳話，全國性新聞媒體每年為這對無血緣的嬤孫更新狀況。

5年前，住在亞利桑納的鄧契（Wanda Dench）傳了一則簡訊，打算邀請孫子來吃感恩節大餐，不料孫子換了手機 號碼，訊息傳到了當時17歲的高中生辛頓（Jamal Hinton）手上。

看到訊息的辛頓開玩笑問「你不是我阿嬤，但我還能去吃飯嗎？」沒想到鄧契回答說：「當然可以，這是阿嬤該做的事…餵飽所有人。」

如今這段因誤會而起的故事被地方媒體稱為新的感恩節傳統，有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）、時人雜誌（People）等全國性媒體也每年更新進度。

即將年滿23歲的辛頓在感恩節這天，於推特 上貼出他與鄧契的自拍照，宣布這頓意外的感恩節晚餐已連續6年，獲得42萬網友按讚。他上周貼出與鄧契簡訊相約今年再聚的推文，按讚數更破百萬。

儘管鄧契的丈夫去年感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，感恩節聚會少一人，今年與辛頓和他女友合照時，鄧契仍然帶著丈夫的照片合照。

在亞利桑納地方媒體azfamily.com的訪談中，鄧契感謝來自網路世界的眾多關心，陪伴她走過這一段傷心難過的日子。

鄧契（左）的丈夫去年因新冠肺炎病逝，但她仍帶著他的照片與辛頓（中）合影。（取材自Jamal Hinton推特）

辛頓從17歲的高中生成為將滿23歲的大人，今年64歲的鄧契也因為這段陰錯陽差的美麗錯誤而小有名氣，在街上經常被認出來，在網路上有許多支持者，鄧契說：「因為這是一段讓人心情愉快的故事，人們需要這樣的故事。」

這段暖心的故事，不只促成跨世代的友誼，還讓老一輩對年輕世代的看法改變。

鄧契說，假如發現傳錯訊息之後，沒有繼續邀辛頓來家裡吃飯，「那麼我就錯過這一段這麼棒的友誼了」。因為這個意外，她對年輕世代的看法改觀，回顧這幾年的相處，「我沒有改變他們的人生，而是他們改變了我」。