為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

運動醫學名醫、聯新國際診所院長林頌凱，教大家改善惱人的筋骨疼痛。記者許正宏／攝影

腰痛、背痛、五十肩、膝關節…等，是現代人很常見的筋骨毛病，這些看似小毛病，但如果沒有照顧治療好，卻可能影響你的日常生活大小事。《元氣網》邀請運動醫學名醫、聯新國際診所院長林頌凱，教大家如何改善這些惱人的問題。

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腰痛背痛在日常相當常見，而其中有一種痛，是患者躺平時會痛，但改成側躺後就不痛了，相當擾人睡眠。到底為什麼會這樣？運動醫學名醫、聯新國際診所院長林頌凱指出，有二個可能原因，其一是椎間盤突出，就是腰椎的椎間盤跑出來壓迫到神經；第二是肌筋膜疼痛症，筋膜遍布在全身，只要你姿勢不良、肌力不足、肌力使用不當等，都會造成肌筋膜的疼痛，最常見是肩部、頸部、下背部等3部位的疼痛。

肌筋膜疼痛 好發肩部、頸部、下背部

肌筋膜的疼痛主要在身體靜止不動，例如睡覺時，就會感到特別痛，而且會讓你躺不住、睡不著。頸部肌筋膜最好發的就是3C低頭族，上背部痛則以完美主義的女性患者居多，他們常會不自主聳肩，長期這樣的動作讓肩膀無法放鬆。下背部痛的好發則以長時間站立、走路的服務業患者最多，尤其他們許多需穿高跟鞋，穿高跟鞋時背部需撐住呈現緊繃狀態，久了容易疼痛。

椎間盤疼痛 急性疼痛指數 達十分

椎間盤的疼痛則有輕重度之分，輕度的可能在做彎腰、伸手等動作時會痛；較嚴重的是急性椎間盤突出，疼痛指數高達十分，突出的椎間盤會讓神經明顯腫脹發炎，令你在做任何動作，不管是睡覺、躺著、坐著都疼痛萬分，而且痠、痛、麻一起來，相當辛苦。

睡得好，疼痛就好一半

林頌凱指出，許多患者因為疼痛已經影響到睡眠而來求診，他會想辦法讓患者「先能睡」，因為睡眠是身體啟動自然修復的重要時刻，「只要睡得好，疼痛就好一半」，縱使醫師在病灶上做再多的治療，如果沒有患者自己的好睡眠讓身體自動修復，病也很難好。

3招改善下背痛的核心肌群運動

3招改善躺平背痛，第1招吸氣提臀。 記者許正宏／攝影

1、橋式背肌訓練

肚子吸飽氣，臀部往上提收緊，維持10秒，再慢慢將臀部放下。

3招改善躺平背痛，第2招放鬆腰椎。 記者許正宏／攝影

2、腰部運動

兩腳併攏，腰椎放輕鬆，雙腳左右鐘擺式擺動，先小幅度擺動30次，再大幅度擺動30次。

3、矯正睡姿

先側躺下來，再將身體轉正，拿一顆枕頭放在膝蓋下，若枕頭太低，可將枕頭對折後再放到膝蓋下。讓膝蓋放鬆、身體與床面貼平，就是好的睡姿。