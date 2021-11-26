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窮到買不起學士服 英大學畢業生穿垃圾袋出席畢業典禮

編譯周辰陽／即時報導
英國格羅斯特郡大學畢業生拉德福宣稱他「太窮了」，負擔不起畢業典禮要穿的全套學士服，於是乾脆穿著黑色垃圾袋出席，反倒因此博得滿堂彩。取材自The Sun
英國格羅斯特郡大學畢業生拉德福宣稱他「太窮了」，負擔不起畢業典禮要穿的全套學士服，於是乾脆穿著黑色垃圾袋出席，反倒因此博得滿堂彩。取材自The Sun

英國一位大學畢業生宣稱他「太窮了」，以至於負擔不起畢業典禮要穿的全套學士服，於是乾脆穿著黑色垃圾袋出席，反倒因此博得滿堂彩。

太陽報25日報導，當事人是23歲的拉德福（Will Radford），獲格羅斯特郡大學（University of Gloucestershire）頒發攝影學位，但他覺得學士帽、披肩與長袍一套要246英鎊（約327美元）太貴了，就決定要開個玩笑。

拉德福說，「這真的很貴，我覺得我到最後沒辦法穿上披肩與長袍真是可惜了。我告訴幾個朋友，他們覺得這非常好笑」。他表示，「我想，這是一個聲明，我已經為學業付過足夠的錢了」。

據報導，英國學士服披肩要78英鎊，長袍125英鎊，學士帽則要43英鎊，拉德福穿著出席畢業典禮的黑色垃圾袋裝成本則不到2英鎊。

從即時串流畫面可見到，拉德福從頭到腳都套在垃圾袋內，師長、其他畢業生與來賓只能看到他的臉龐與手掌。當拉德福上台與舉起雙手時，台下觀眾響起一陣鼓掌和歡呼聲。

校方稱拉德福2020年就完成學業，但畢業典禮因新冠疫情順延。按照拉德福自己的說法，自離開學校以來，他在去年的大多數時間一直找不到工作，「我剛剛搬到新地方，只剩下100英鎊了，我真的買不起，一點都不誇張」。

報導指拉德福仍扛著3萬英鎊的學貸，但他強調自己真的很享受學業，也確實受益良多，並不後悔申請貸款讀大學。

英國格羅斯特郡大學畢業生拉德福穿著黑色垃圾袋裝出席畢業典禮，即時串流畫面可見到他...
英國格羅斯特郡大學畢業生拉德福穿著黑色垃圾袋裝出席畢業典禮，即時串流畫面可見到他從頭到腳都套在垃圾袋內，師長、其他畢業生與來賓只能看到他的臉龐與雙手手掌。當他上台與舉起雙手時，台下觀眾則響起一陣鼓掌和歡呼聲。翻攝自YouTube

英國 貸款 疫情

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