一架空中巴士A340客機近日成功落地南極,這也是人類歷史上首架在南極大陸上落地的空客A340客機。

該架A340客機於11月2日從南非 開普敦起飛,經過了大約5個小時的飛行後落地南極。這架A340客機最大起飛重量達到275噸,創下降落在南極冰雪跑道上最重飛機的新紀錄。

由於南極冰原上並沒有能夠實現大型客機降落的標準機場 ,這次飛行計劃的策劃方在南極的冰原上開鑿、改造出了一條用冰雪製成的跑道。

除了臨時跑道的簡陋,缺少標誌物的白茫茫冰原也為落地增加了難度。

但最終,飛行團隊達成了這一挑戰,並在落地南極3小時後,駕駛A340飛離。

