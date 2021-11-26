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時機點好巧？查理快要繼位 黛妃前保全稱她「先出軌」

記者蘇詠智／綜合報導
查理（左）與黛安娜成怨偶，背後另有內幕？（路透資料照片）
查理（左）與黛安娜成怨偶，背後另有內幕？（路透資料照片）

英國王室內部紛爭，隨著Netflix「王冠」演到查理、黛安娜的婚姻為主軸，更加受到外界矚目，連一些過往大家不熟知的內幕都被掀了開來。英國媒體報導，曾擔任查理、黛安娜保全人員的艾倫彼得斯在CNN的最新節目上透露，是黛安娜先與他的同事巴瑞曼納基發生不倫關係，他秉告查理後，查理才又回頭對舊愛卡蜜拉再度打得火熱。

艾倫彼得斯回憶，1985年曼納基開始加入黛安娜的保鑣行列後，慢慢的她在曼納基身旁就會有些不尋常的舉動，讓他決定直接問她和曼納基之間是不是有什麼。起先她足足有20分鐘矢口否認，然而最後承認了與曼納基發生關係。

雪上加霜的是，查理感覺到妻子的易樣，詢問艾倫到底是怎麼回事，他也只有全盤說出。那時黛安娜很怕曼納基調離身邊，只要她明顯表現出不情願，曼納基的位置是不會被更動的。可是艾倫明白告訴查理，要是曼納基不走，就是他走，因而曼納基被調走，再過一年就死於一場離奇車禍，令黛安娜對王室感到恐懼。

查理（左）與卡蜜拉為什麼日後順利繼位，努力改善公眾形象。（路透資料照片）
查理（左）與卡蜜拉為什麼日後順利繼位，努力改善公眾形象。（路透資料照片）

對於自己的爆料，艾倫強調「王冠」把查理的婚姻失敗歸咎於他和卡蜜拉持續外遇，其實先出軌的是黛安娜，不過艾倫也認為此事件中沒有人是罪人，大家都是情勢無奈下的受害者。

眾所週知，英國伊莉莎白二世女王近來身體狀況欠佳，外界都有查理很可能快要繼位，而查理據傳一心想讓卡蜜拉登上王后之位，只是黛安娜仍受廣大愛戴，他們夫妻倆人氣待加強，且卡蜜拉當年嫁他被要求日後不得有王后頭銜，僅能稱國王伴妃。為了改善公眾形象，艾倫彼得斯此時爆料，格外給人聯想。

英國 車禍 Netflix

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