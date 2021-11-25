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騙女病患「不戴套殺病毒」狼醫遭設局踢爆惡行

編譯張君堯／即時報導
義大利一名外號「魔笛醫師」的婦產科醫生被爆料，長久以來都哄騙女病人要靠「性行為」才能為對方治療，更強調不能使用保險套，直到近日被媒體設局偷拍才披露他的惡行。(取材自YouTube)
義大利一名外號「魔笛醫師」的婦產科醫生被爆料，長久以來都哄騙女病人要靠「性行為」才能為對方治療，更強調不能使用保險套，直到近日被媒體設局偷拍才披露他的惡行。(取材自YouTube)

義大利一名外號「魔笛醫師」（Dr. Magic Flute）的婦產科醫生被爆料，長久以來都哄騙女病人要靠「性行為」才能為對方治療、更強調不能使用保險套，直到近日被媒體設局偷拍才披露他的惡行。

「每日郵報」報導，現年60歲的「魔笛醫師」米涅羅（Giovanni Miniello）被一名33歲的婦女爆料他提出用性行為來治療，該婦女表示自己曾就無法懷孕的問題諮詢米涅羅，他卻不顧抹片結果、執意認為她感染人類乳突病毒（HPV），還觸摸她的胸部，還告訴她「我喜歡胸部較小的女性」。

米涅羅宣稱「我已拯救許多地方女性免於癌症，與我『連結』的病患，事後篩檢都呈現陰性」，一套離譜說詞話讓這名婦女決定聯繫調查性節目「Lelene」，該節目隨後聘請女演員假裝病人向米涅羅求診。

結果如爆料婦女的說法一致，米涅羅先是告訴女演員她的子宮頸上「出現白點」、代表感染HPV，接著就提出與他發生性行為可以治療，還聲稱「與像他這樣『接種過疫苗的人』發生性行為會使她免疫」。女演員隨後同意在一家飯店與米涅羅會面，在那裡他脫下衣服時還再次保證「她將不會感染病毒」。

此外，當女演員詢問不用戴保險套時，米涅羅竟回答「這毫無意義，如果戴上保險套，妳將無法從我的抗體中獲益」，就當米涅羅以為自己將得逞時，記者衝進房間，嚇得他辯解「我都是為了研究才這樣做，我也是為了拯救病人」。

隨著影片曝光，已經有至少15名女性出面聲稱自己接受過「魔笛醫師」的治療，還有眾多婦女聚集，有些人選擇挺身而出、有些人則害怕二次傷害。檢察官也已展開調查。

米涅羅則透過律師對外聲稱「我從醫40多年來成功醫治數百名女病患，這只是為了研究替代性療法，我從來沒有強迫女生跟我發生性關係」。

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