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5年不費力賺7萬美元 他靠完美程式「上班都不用動手」

編譯中心／綜合報導
一名網友分享「最強摸魚法」，讓他在5年來不花任何力氣，就賺進百萬薪水。圖為示意圖。（ingimage）
一名網友分享「最強摸魚法」，讓他在5年來不花任何力氣，就賺進百萬薪水。圖為示意圖。（ingimage）

有些上班族會在工作之餘偷閒，緩解工作壓力，但能摸魚到完全不工作，又賺取百萬薪水是幾乎不可能的。日前一名網友分享「最強摸魚法」，透露自己使用自動化程式來完成工作，讓他手都不需要放在鍵盤上，就可以成為部門內「最優秀員工」，5年來賺進7萬美元。

一名網友「Cynicusme」在《Reddit》發文表示，他在2015年開始擔任夜班資料輸入員，工作內容是要將「詳細訂單的電子郵件資料，輸入進公司的系統」，但在這名網友職前訓練期間，發現這份工作可以「自動化取代」，礙於他不會寫程式，因此他先花了2個月的薪水，請專業人士幫他開發。

他表示，這份工作從第一天就是在家上班，因為公司不想額外支付輪班期間的交通與清潔費，這剛好讓他可以在無人管理的狀態下，操作這個自動化程式。原PO回顧，工作的前兩年，他會檢查程式有沒有出問題，哪邊需要人為操作，這通常花不到他5分鐘。接著，他會讓電腦自動處理，並把上班時間拿去「看電影、睡覺，甚至會出去玩」。而且他還在白天找其他工作，把這份晚班資料輸入工作當成被動收入。

透過自動化程式，他的工作表現非常出色，公司還給他晉升成白天的職位，但這份工作只有晚班才能在家，因此他婉拒了公司的好意，稱自己「個性害羞，適合擔任夜班」。此外，為了避免被公司同事檢查出「他的數據太完美」，因此他會定期更改數據，來增加他的工作績效，也避免被察覺。他更透露，在他們部門中，他是表現最優良的，任何一天都沒做錯過，因此還獲得了2次加薪。

最後，公司花了4年開發出能取代他工作的軟體，並給予資遣費，讓他保留筆電跟辦公設備，還歡迎他申請任何想擔任的職位。原PO透露，這5年賺了7萬美元，雖然金額不高，但也算得上被動收入，如今工作沒了，讓他感到很心痛，他從未對任何人公開這項「最強摸魚法」，離職後才決定把這項祕密公開。

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