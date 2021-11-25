李小龍81歲冥誕 尖沙咀銅像換上「唐山大兄」造型

香港尖沙咀星光大道的李小龍銅像「穿新衣」，重現李小龍在電影「唐山大兄」中的風采。（中新社）

香港 為李小龍 銅像「著衫」，著的是李小龍生前最愛的香港本土品牌利工民，由之重現李小龍在電影 「唐山大兄」中的造型。

香港尖沙咀有條星光大道，道上有百餘香港藝人的手印，但替藝人立銅像只有李小龍、梅艷芳。其中李小龍銅像在2005年竪立，以紀念其65歲冥壽。銅像高兩米，以其電影代表作「龍爭虎鬥」造型塑成。

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25日，香港星光大道李小龍銅像披著上真裝，香港歷史悠久的本土品牌「利工民」與香港李小龍會合作，特製出與銅像等身尺寸汗衫，重現李小龍在電影「唐山大兄」中的造型，以之慶祝李小龍11月27日81歲誕辰。

主辦者說，相關活動是參考比利時首都布魯塞爾之地標 le Petit Julien（尿尿小童像）的更衣習俗，希望自本次活動起，在未來日子能夠一直持續進行，將會開放與不同機構、藝術家、設計師等合作，為銅像和星光大道增添色彩，同時為香港旅遊業創作新景點。

為紀念影星李小龍81歲誕辰，屹立在香港星光大道的李小龍銅像近日換上新裝，重現他在電影「唐山大兄」的造型。(中央社)

曾任李小龍電影創意總監的黃雋溢說，新裝設計靈感取自李小龍電影「唐山大兄」造型，汗衫分有黑白顏色，背面利用同色的線刺繡了「如水」、「無形」的字眼，帶出李小龍的哲學理念。

香港文化博物館於27日舉行「平凡．不平凡—李小龍」展覽開幕典禮，展出約400件珍貴的李小龍相關展品及相片，讓觀眾從電影、武術、個人修為等方面，回顧這位蜚聲國際的武打巨星傳奇。