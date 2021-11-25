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日本IKEA新活動 月付99日圓就能租到附家具微型公寓

編譯周辰陽／即時報導
日本IKEA日前推出新的行銷活動，並宣稱只要月付99日圓，就能在東京新宿租到一套10平方公尺寬的公寓，還會附上IKEA推出、旨在合乎小而舒適空間的家具，租戶就只需承擔水電費用即可。畫面翻攝：Insider.com/Ikea Japan
日本IKEA日前推出新的行銷活動，並宣稱只要月付99日圓，就能在東京新宿租到一套10平方公尺寬的公寓，還會附上IKEA推出、旨在合乎小而舒適空間的家具，租戶就只需承擔水電費用即可。畫面翻攝：Insider.com/Ikea Japan

日本IKEA日前推出新的「Tiny Homes」行銷活動，並宣稱只要月付99日圓（約0.8美元），就能在東京新宿租到一套10平方公尺寬的公寓，還會附上IKEA推出、旨在合乎小而舒適空間的家具，租戶就只需承擔水電費用即可。

日本IKEA日前在推特釋出平面圖，說明該微型公寓的錯層（Split-level）空間將如何進行劃分，同時徵招知名吉祥物鯊魚「Blahaj」主演推銷廣告。根據平面圖與廣告片，這套微型公寓是附梯子的閣樓風格空間。臥室位於第二層，第一層則是出入口、小廚房和洗衣機、浴室、洗手間與起居空間所在。

影片來源：YouTube

商業內幕轉述，這一個微型公寓將以短期租賃形式租出，租期至2023年1月15日，想租的民眾還需要申請Ikea Family宜家卡友才符合資格。

日本IKEA的發言人表示，目前有間新宿的公寓等著大家爭取，並婉拒透露多少人提出申請，但網友看後留言指出，「這更像個兔籠，而不是一個家」、「我覺得這類小型公寓往後將變得更普及」、「如果這被用作飯店或什麼的，我還能理解。但拿來住宿？沒有儲存的空間，所以不可能」。

日本 東京 推特

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