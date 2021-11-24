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她抽中2張維珍銀河機票 價值100萬元 將帶女兒上太空

中央社／華盛頓24日綜合外電
健身教練薛哈芙(右)抽中兩張太空機票，價值100萬美元。左為英國億萬富豪布蘭森。(影片截圖)
健身教練薛哈芙(右)抽中兩張太空機票，價值100萬美元。左為英國億萬富豪布蘭森。(影片截圖)

中美洲島國安地卡及巴布達的健身教練薛哈芙抽中兩張太空機票，價值100萬美元，將成為維珍銀河首批太空旅客，她打算帶著女兒踏上這個千載難逢的旅程。

44歲的薛哈芙（Keisha Schahaff）說，她想跟17歲的女兒一起穿越地球終極邊疆。她的女兒在英國留學，夢想是未來為美國國家航空暨太空總署（NASA）工作。

維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）11月初現身薛哈芙的加勒比海住家，給了她一個驚喜。薛哈芙告訴法新社：「我以為我只是在接受Zoom線上訪問，後來看到布蘭森走進來，我開始放聲尖叫!實在是無法相信。」

薛哈芙參加了維珍銀河在Omaze平台舉辦的募款抽獎活動，最後贏得兩張太空機票。這場活動最後募到170萬美元，將捐給非政府團體「讓人類上太空」（Space for Humanity）。

主辦單位沒有公布薛哈芙捐贈的金額，但捐款最低額度為10美元。維珍銀河在聲明中說，這項活動在8週內吸引16萬5000人參與。

維珍銀河今天宣布中獎名單，是為了展現人人都有機會到太空觀光，儘管對大多數的人而言，目前票價仍然高到令人咋舌。

布蘭森說：「能讓所有年齡與背景的人都有公平機會前往太空，讓他們返回地球後有機會領導並激勵他人，維珍銀河過去20年致力於此。」

71歲的布蘭森7月參與維珍銀河前往太空的測試任務，

搶先藍源公司（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）幾天登上太空，在億萬富豪太空爭霸戰中先馳得點。

維珍銀河已預售約700張太空機票，其中600張是在2005年到2014年售出，每張票價達25萬美元，今年8月以後再售出100張，票價調整為45萬美元。

維珍銀河的目標是在商業飛行推出前，總共售出1000張太空機票，而第一個商業飛行航班將在2022年底起飛。

維珍銀河計畫推出的太空之旅，包含幾分鐘的零重力體驗，屆時一架巨型運輸機將載著太空飛機從傳統跑道起飛，在飛到一定高度後釋出外觀像大型私人噴射機的太空飛機。

太空飛機之後點燃自己的火箭引擎，爬升到超過海平面80公里處，之後就在熄火無動力情況下滑回地表返抵地面跑道。根據美國軍方，海平面以上80公里處是地球大氣層與外太空的交界線。

太空 布蘭森 美國

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