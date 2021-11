她抽中2張維珍銀河機票 價值100萬元 將帶女兒上太空

中美洲島國安地卡及巴布達的健身教練薛哈芙抽中兩張太空 機票,價值100萬美元,將成為維珍銀河首批太空旅客,她打算帶著女兒踏上這個千載難逢的旅程。

44歲的薛哈芙(Keisha Schahaff)說,她想跟17歲的女兒一起穿越地球終極邊疆。她的女兒在英國留學,夢想是未來為美國 國家航空暨太空總署(NASA)工作。

維珍銀河公司(Virgin Galactic)創辦人布蘭森 (Richard Branson)11月初現身薛哈芙的加勒比海住家,給了她一個驚喜。薛哈芙告訴法新社:「我以為我只是在接受Zoom線上訪問,後來看到布蘭森走進來,我開始放聲尖叫!實在是無法相信。」

薛哈芙參加了維珍銀河在Omaze平台舉辦的募款抽獎活動,最後贏得兩張太空機票。這場活動最後募到170萬美元,將捐給非政府團體「讓人類上太空」(Space for Humanity)。

主辦單位沒有公布薛哈芙捐贈的金額,但捐款最低額度為10美元。維珍銀河在聲明中說,這項活動在8週內吸引16萬5000人參與。

This is the moment we told Keisha Schahaff she’s won @virgingalactic’s @omaze competition and she’s going to space… Her reaction brought tears to my eyes! https://t.co/F6iBgXC5P0 @spacehumanity pic.twitter.com/G9VXuMAhTi