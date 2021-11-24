以為房仲話術「搖滾巨星住過這」沒想到粉絲狂上門朝聖

合唱團吉他手布萊恩·梅在這棟房子放上「藍色牌匾」並合影。（Getty Images）

英國 72歲男性愛德華茲（Ray Edwards）購買一間三房半獨立式別墅，很驚訝發現前屋主竟是知名搖滾樂團皇后合唱團的主唱佛萊迪·墨裘瑞（Freddie Mercury）。

愛德華茲提到房仲帶他看房時說墨裘瑞住過這裡，他還認為對方在唬爛，直到5年前皇后合唱團吉他手布萊恩·梅（Brian May）在這棟房子放上藍色牌匾（Blue plaque，英格蘭遺產協會為了紀念一個地方與有名事件或人物之間的關聯，會放上的永久標記，目前散見於歐美各處）、50位賓客進屋觀看揭幕儀式後，他才知道房仲所言不假。

搖滾樂團皇后合唱團的主唱佛萊迪·墨裘瑞。（Getty Images）

愛德華茲說當時聽到房仲稱這裡曾是佛萊迪·墨裘瑞住所時，他還上網搜尋，但沒看到相關消息便認為「只是房仲的銷售話術」。他很驕傲能住在巨星曾待過的房子裡，就像「獲得他某種認可」。

愛德華茲稱他在裝修房子時，沒有找到任何與佛萊迪·墨裘瑞生活相關的線索，覺得有點遺憾。但他偶爾會看看藍色牌匾，想著佛萊迪·墨裘瑞的事蹟。他目前將佛萊迪·墨裘瑞的舊臥室出租給一對母女。

佛萊迪·墨裘瑞於1970年搬出這棟房子，他當時年僅23歲，才剛從皇后合唱團起步。

愛德華茲表示目前每周都會有粉絲上門駐足欣賞藍色牌匾，他坦承自己不是皇后合唱團的粉絲，但很欣賞他們的才華與音樂。