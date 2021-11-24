我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40年冤獄 被控殺3人 密蘇里州62歲非裔男獲釋

北韓學生偷看「魷魚遊戲」送5年勞改 走私者處死刑

以為房仲話術「搖滾巨星住過這」沒想到粉絲狂上門朝聖

編譯中心／綜合報導
合唱團吉他手布萊恩·梅在這棟房子放上「藍色牌匾」並合影。（Getty Images）
合唱團吉他手布萊恩·梅在這棟房子放上「藍色牌匾」並合影。（Getty Images）

英國72歲男性愛德華茲（Ray Edwards）購買一間三房半獨立式別墅，很驚訝發現前屋主竟是知名搖滾樂團皇后合唱團的主唱佛萊迪·墨裘瑞（Freddie Mercury）。

愛德華茲提到房仲帶他看房時說墨裘瑞住過這裡，他還認為對方在唬爛，直到5年前皇后合唱團吉他手布萊恩·梅（Brian May）在這棟房子放上藍色牌匾（Blue plaque，英格蘭遺產協會為了紀念一個地方與有名事件或人物之間的關聯，會放上的永久標記，目前散見於歐美各處）、50位賓客進屋觀看揭幕儀式後，他才知道房仲所言不假。

搖滾樂團皇后合唱團的主唱佛萊迪·墨裘瑞。（Getty Images）
搖滾樂團皇后合唱團的主唱佛萊迪·墨裘瑞。（Getty Images）

愛德華茲說當時聽到房仲稱這裡曾是佛萊迪·墨裘瑞住所時，他還上網搜尋，但沒看到相關消息便認為「只是房仲的銷售話術」。他很驕傲能住在巨星曾待過的房子裡，就像「獲得他某種認可」。

愛德華茲稱他在裝修房子時，沒有找到任何與佛萊迪·墨裘瑞生活相關的線索，覺得有點遺憾。但他偶爾會看看藍色牌匾，想著佛萊迪·墨裘瑞的事蹟。他目前將佛萊迪·墨裘瑞的舊臥室出租給一對母女。

佛萊迪·墨裘瑞於1970年搬出這棟房子，他當時年僅23歲，才剛從皇后合唱團起步。

愛德華茲表示目前每周都會有粉絲上門駐足欣賞藍色牌匾，他坦承自己不是皇后合唱團的粉絲，但很欣賞他們的才華與音樂。

英國

上一則

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

延伸閱讀

河濱市警局將添置巡邏直升機強化警力

河濱市警局將添置巡邏直升機強化警力
勇士輕取灰狼 6連勝穩坐聯盟榜首

勇士輕取灰狼 6連勝穩坐聯盟榜首
華女紀夢奇遭夫殺害案 被告律師試圖阻止證人出庭

華女紀夢奇遭夫殺害案 被告律師試圖阻止證人出庭
速食店熱門餐點藏塑化劑「鄰苯二甲酸酯類」不利健康

速食店熱門餐點藏塑化劑「鄰苯二甲酸酯類」不利健康

熱門新聞

中國版ELLE舉行年度風尚大獎典禮，紅毯星光雲集。(取材自微博)

楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采

2021-11-18 23:07
台上盆看起來漂亮，實際上卻不好用。圖／摘自Pexels

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

2021-11-20 11:36
NASA女工程師找兼差工作。（截圖自tiktok）

NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光 網驚：不夠花？

2021-11-22 22:35
51歲男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體。（取材自Instagram）

紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過

2021-11-20 00:19
女童發現媽媽與嫌犯扭打在地，立刻便往嫌犯的臉上狂打好幾拳。 圖／Ashleigh Walters

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

2021-11-22 07:21
在「黃金時段」入睡可減少罹患心血管疾病風險。（ingimage）

晚1小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命

2021-11-17 20:43

超人氣

更多 >
威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
美國1元商店走入歷史 漲至$1.25 結束35年低價

美國1元商店走入歷史 漲至$1.25 結束35年低價