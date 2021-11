歌手提芬妮達維希(Tiffany Darwish)曾紅極一時。(取材自Instagram)

80年代美國 甜美女歌手提芬妮達維希(Tiffany Darwish)曾紅極一時,因市場口味變化後續未再延續暴紅人氣,專輯沒有獲得好成績,不過她仍持續在演藝圈發展,包括出專輯、客串影視作品等工作。

而據TMZ報導,今年已50歲的提芬妮達維希周末在佛州 進行表演,唱到代表作「I Think We're Alone Now」時頻頻走音,甚至聲音啞到出不來,似乎引起現場聽眾抱怨,而提芬妮達維希顯然聽到聽眾不滿的聲音,當下飆粗話,並稱「這是我的暢銷曲」、「我的原唱」,而當她繼續唱時,而粉絲也幫忙接唱下去。

對於提芬妮達維希的反應,其發言人表示當時因壓力大有失聲狀況,又被聽眾反應影響心情,才有失控行為。

而該畫面也在TMZ的YouTube 頻道曝光,網友坦言「不忍直視」,「狀態不好的話該知道何時引退」,並有網友表示和提芬妮達維希同期的競爭對手黛比吉布森(Debbie Gibson)聲音依舊很好,對提芬妮達維希的現況感到難過,還有網友歪樓覺得吉他手很專注及專業。

來源:TMZ