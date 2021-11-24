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摩天大樓玩倒立？紐約「肯定塔」將成西半球第二高大樓

編譯中心／綜合報導
紐約「肯定塔」摩天高樓，將改寫曼哈頓主要地標的風貌和排名。（截圖自大衛阿賈耶爵士團隊官網）
紐約「肯定塔」摩天高樓，將改寫曼哈頓主要地標的風貌和排名。（截圖自大衛阿賈耶爵士團隊官網）

紐約曼哈頓最高居住樓層即將改寫？一座命名為「肯定塔」(Affirmation Tower)的摩天高樓，將改寫曼哈頓主要地標的風貌和排名，「肯定塔」估計有1633英尺高、總樓層數為95層，正在興建中。

現年55歲的建築師大衛阿賈耶爵士於紐約曼哈頓第11大道上興建一棟上寬下窄的摩天高...
現年55歲的建築師大衛阿賈耶爵士於紐約曼哈頓第11大道上興建一棟上寬下窄的摩天高樓。（截圖自大衛阿賈耶爵士團隊官網）

現年55歲的建築師大衛阿賈耶爵士 (Sir David Adjaye)於紐約曼哈頓第11大道上興建一棟上寬下窄的摩天高樓。為了尊重世貿中心一號樓，決定不超越其1776 英尺高的高度，在完工後，可望成為西半球第二高的摩天大樓，也將是西半球最高可居住樓層的第一地標，內部則會涵蓋兩間酒店、辦公空間、溜冰場與觀景台。

該建築除了引來民眾對倒置外觀的興趣，美國人民對該摩天大樓將是首位非裔黑人建築師建...
該建築除了引來民眾對倒置外觀的興趣，美國人民對該摩天大樓將是首位非裔黑人建築師建造的大型地標也討論熱烈。（截圖自大衛阿賈耶爵士團隊官網）

該建築除了引來民眾對倒置外觀的興趣，美國人民對該摩天大樓將是首位非裔黑人建築師建造的大型地標也討論熱烈；有人說，美國大型建築長期以來是白人的天下，黑人興建肯定塔，將具有歷史上的意義。紐約第一座由黑人建築師建造的摩天大樓，為總樓層66層的 130 William，它於 2019 年完工，同時也是大衛爵士的設計。此外該棟大樓的開發商團隊為黑人與女性所有。

「肯定塔」在完工後，預計將成為全國有色人種協進會 (NAACP) 的總部。（截圖...
「肯定塔」在完工後，預計將成為全國有色人種協進會 (NAACP) 的總部。（截圖自大衛阿賈耶爵士團隊官網）

「肯定塔」在完工後，預計將成為全國有色人種協進會 (NAACP) 的總部。其外觀像是一棵站立在紐約「開花的樹」，象徵族群意味極強，意旨女性和少數族群在紐約紮根。創作者強調，肯定塔「不會是一座封閉的巨型塔樓，而是一個開放和吸引所有背景的紐約人的目的地。」

紐約 黑人 曼哈頓

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