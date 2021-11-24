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影／健身房自拍 看回放才發現 這男的「偷拍」她美臀

編譯中心／綜合報導
女子發現身後的男子偷拍她臀部。（截圖自tiktok）
女子發現身後的男子偷拍她臀部。（截圖自tiktok）

美國一名女性本月中去健身房拿手機自拍鍛鍊過程，離開後回放錄製的影片，竟發現畫面中一名男性拿手機偷拍自己臀部，直呼：「太噁了」。

這名社群平台代號為marziii10的女性表示，當時這名男性移到她身後健身，她意識到自己的手機可能擋住他的路，趕緊移開手機並迅速向該男性道歉。沒想到她回車上重新看她拍的影片時，才留意到該男性拿著手機在拍她的臀部，氣憤表示：「看來我不是唯一在拍自己的人。」

marziii10在後續影片裡提到：「看了那段影片真的很想吐，他很幸運我當時趕著去上班，否則我會跑回去質問他：『這到底是怎麼回事？』」marziii10後來回報健身房員工此事件，對方承諾會確定他的身分並提交報告。

許多網友對marziii10的經歷感同身受，紛紛表示：「這就是我去健身房常常覺得不舒服的原因」、「真希望有個限定女性會員的健身房」 、「這個男的沒有權利拍攝她」。

@marziii10 I didn’t notice until I watched the video in my car… #wtff #gymfail #gross #whatdoido #fyp ♬ original sound - m

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