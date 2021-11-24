推薦這5本 比爾蓋茲年底假期書單出來了

微軟創辦人比爾蓋茲。（路透）

比爾蓋茲22日公布他的年底假期推薦書單，並在部落格解釋推薦原因。這次五本書中有兩本是科幻小說 ，讓他思索人們如何運用科技來應對挑戰。以下是這五本書的簡介：

1.《克拉拉與太陽》

這本諾貝爾 文學獎得主石黑一雄寫的最新小說，是從一個名為克拉拉的太陽能發電機器人的視角，講述他和一名病童的友情，故事發生在未來的美國，是個反烏托邦世界。

蓋茲說，儘管這個故事有反烏托邦的設定，但這個人工智慧（AI ）機器人「不是邪惡的一方」，而是具有人性的「人造朋友」。

儘管蓋茲以前提過，若機器具備「超級智慧」，可能會在某天真的成為人類的威脅，但這本書或許顯示的是有別這類主張的另一種情景，「這本書讓我思考，和具超級智慧的機器人共處會是怎樣的情況，我們是否會把這類機器當成科技，或是不僅於此。」

2. 《Project Hail Mary》

這本書出自《火星任務》作者威爾（Andy Weir）之手，主要講述的是人類在外太空陷入困境的故事。主角是名高中老師，醒來發現他在神秘的太空船上，他毫無頭緒自己怎麼會在這。

蓋茲說，這是本難以在不暴雷的情況下描述的書。但簡單來說就是，這位老師「運用科學和工程來轉危為安」，「讀起來很有趣，我一個周末就讀完整本書」。

3. 《A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence》

作者霍金斯（Jeff Hawkins）在這本書剖析人類如何看待智慧的本質、人類大腦的運作方式，以及需要什麼才能開發出真正的AI。

蓋茲認為，這本書適合沒有腦科學、電腦科學背景的非專業人士閱讀，「這本書充滿對大腦結構的迷人見解，以及令人迫不及待想像關於AI未來的線索」。

4.《破解基因碼的人》

蓋茲也推薦2020年諾貝爾化學獎得主道納（Jennifer Doudna）的傳記；她得獎理由是對於CRISPR基因編輯（切割DNA和修改基因來治療疾病）的貢獻。這本書的作者艾薩克森，也是《賈伯斯傳》的作者。

這本書不單只是道納的科學生涯，還深入探索CRISPR的可能應用方式，例如治療鐮狀細胞貧血症等疾病。蓋茲也說，CRISPR是「過去十年最酷的、可能也是最重要的科學進步之一」。

5. 《Hamnet》

這是一本歷史小說。哈姆尼特（Hamnet）是英國大文豪莎士比亞獨生子之名，而作家奧法雷爾用虛構的方式，講述莎翁的孩子。

哈姆尼特死於1596年，死的時候才11歲，死因不明，常見的說法是他死於黑死病。三年後，莎士比亞著手寫「哈姆雷特」。奧法雷爾深入探討後發現，莎翁喪子很可能影響「哈姆雷特」的寫作。

蓋茲說：「若你是莎翁的粉絲，你會愛上這個動人的小說，談論他個人生活可能影響他最有名的其中一個戲劇作品。我認為這本書把悲傷如何撕裂一個家庭寫得非常動人且深刻。」