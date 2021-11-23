2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

走過自立自強拼防疫 ，與堅「守」踏實的辛丑年，虎年務必好好把握良機、勇敢突破。湯鎮瑋老師在《2022福虎生風開運農民曆》中指出全年度整體運勢前三名分別為：

NO1. 2022【羊兒】完美大翻身，成功突圍能屈能伸

NO2.【狗兒】好運狂飆升，財神照顧幸運滿分

NO3.【馬兒】團隊好發揮，戰魂發威凱旋而歸

想當好命人、好野人，一定要了解新的一年十二生肖如何行運。

第一名：羊──超強運勢，可喜可賀

事業運勢★★★★★

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★★

健康運勢★★★★

整體運勢風水輪流轉，終於遠離犯太歲的風暴 圈，來到吉星照拂的流年歲運，真是可喜可賀！在「天喜」、「龍德」、「紫微」、「地解」這幾顆強大幸運星的加持之下，可謂遇事呈祥、好運綿延，屬羊朋友今年事業、感情、財運都旺翻天啦！

最令人振奮的是，吉星之力強大到可化解大部分凶星，所以面對「暴敗」、「吞陷」、「亡神」、「天厄」、「天官符」等凶星也不用太過擔憂，保持平常心，該怎麼做就怎麼做，即使是意料之外的事，謹記初衷就對了。

第二名：狗──三合助運，不可輕心

事業運勢★★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★

整體來看，屬狗朋友擺脫去年刑犯太歲的影響，在今年得三合之助、加上「三臺」吉星加持，整體運勢回升，事業能獲賞識、感情有新發現、財運也有不錯發展。

比較可惜的是流年凶星一連串，像是「五鬼」、「官符」、「指背」、「地煞」、「飛符」、「吞陷」等等，主破財、事飛、人口不安、疾病、官司、背叛、遭陷害……。

必須提高警覺心，說話做事都要長心眼，不可滿於現況或疏於防範，才能留住好運！

第三名：馬──三合理想，真心至上

事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★

健康運勢★★★★

屬馬朋友今年與流年地支呈三合之勢，固然無法與去年鴻運相比，不過時運仍堪稱理想！較為可惜的是沒有其他吉星加持，各方面運勢發展受限，務要事必躬親、融入團隊，將和合力量發揮到最大！

同時要警覺「白虎」、「飛廉」、「指背」、「地煞」等凶星影響，不利財運、事業、人際及健康，凡事不能心存僥倖，待人接物也要秉持真心誠意，虛假包裝或欺騙扯謊會讓你失去更多。