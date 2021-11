台灣職棒「英雄救美」影片瘋傳美國 連前NBA球星都轉發

台灣 職棒賽上周末味全龍與統一獅一戰中上演英雄救美的戲碼,一支斷棒飛向看台上的啦啦隊員,還好應援團長勛雞眼明手快將啦啦隊女孩拉開,整個過程正好被球迷記錄下來並且上傳,而這支影片已經紅到國外,就連前NBA 球星都轉發。

回到事發當時,啦啦隊員Like背對球場認真地替味全應援,不料一斷棒從天外飛來,眼看就要直接砸中她的頭頂,幸好勛雞反應迅速,一個箭步上前拯救,兩人都平安無事。

來源:Dragons味全龍官方頻道

勛雞英雄救美的英勇事蹟不但受到球團表揚以及台灣網友的大力讚賞,這部影片甚至已經瘋傳到國外,推特上有許多美國 以及日本網友都轉發勛雞捨身救人的影片,其中前NBA太陽傳奇神射手查普曼(Rex Chapman)也對該畫面讚嘆不已,不但將影片分享給他100萬名追蹤者看,並寫下,「在生活中找一個像這個人一樣支持你的朋友」。

