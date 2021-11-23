堪比飛天茅台 深圳「飲品界愛馬仕」天價果汁1杯1千元

金玉三捻橄欖汁的價錢為1000元人民幣。(取材自南方都市報)

深圳一杯1000元人民幣(約156美元)同）的飲品近日在微博 受到熱議，網友稱其為「飲品界的愛馬仕」、「堪比飛天茅台」。有店員透露，因為果汁原料較貴，成本跟著上揚，顧客還需要提前預約。

南方都市報報導，這款果汁名為「金玉三捻橄欖汁」，金玉三捻橄欖原產於汕頭市金灶鎮，是橄欖中的一個珍稀品種。

這款飲料來自深圳本土品牌「野萃山」，是該品牌的鎮店之寶之一。「原料是潮汕那邊的橄欖，它的價格大概是800元（人民幣）一斤。」店員表示，這款橄欖汁的製作過程比較複雜，需經過流水沖洗、食鹽搓洗、過濾水沖洗、瀝乾、人工去核、打冰沙等步驟，並且每個步驟的時間和次數也是有要求的，一個店員完成整個過程需要90分鐘。

店員還表示，在他所在的門店，銷量好的話一天能賣出15杯，比較少的情況是一天三、四杯。

報導指出，金玉三捻橄欖原產於汕頭市金灶鎮，是橄欖中的一個珍稀品種，比普通的橄欖味道甘香並且更少澀味，根據色澤、外形和單果重的特點可分為特級和一級，價格也有所不同。在電商 平台上，價格最高一斤能賣到680元人民幣。