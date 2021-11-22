NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光 網驚：不夠花？

NASA女工程師找兼差工作。（截圖自tiktok）

國國家航空暨太空總署（NASA ）駐德州 的女性工程師凱莉（Kelly）上月在社群平台透露她想去蘋果和珠寶公司Tiffany兼差。此言一出引發網友熱烈討論NASA薪資及美國生活費。

凱莉最後獲得兩間公司的工作機會，她選擇了蘋果的職位，希望能好好享用員工折扣。

許多網友很訝異NASA工程師竟須要兼差，紛紛表示：「如果在NASA的人都要兼差，我對我的未來不抱任何希望了」、「就算在NASA上班，薪水也不夠生活嗎？」、「從事高技能、受過高等教育的人還得兼差，讓我對資本主義感到失望」。

凱莉解釋兼職的原因：「我家人住在威斯康辛州，我希望賺更多錢可以更頻繁探望他們。我喜歡在NASA的工作，我們的薪水很高。我只是需要更多錢。」凱莉說自己不是要找全職工作，但她身負高房租、學生貸款 、汽車貸款，所以得想辦法開源。

有網友指出：「大家都覺得NASA很酷，但在那裡上班算是公職，薪水並不高。」根據求職引擎ZipRecruiter的數據，德州休斯頓NASA工程師平均年薪為8萬7880美元，低於全美NASA工程師平均薪資9萬5114美元。