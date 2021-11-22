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媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
女童發現媽媽與嫌犯扭打在地，立刻便往嫌犯的臉上狂打好幾拳。 圖／Ashleigh Walters
女童發現媽媽與嫌犯扭打在地，立刻便往嫌犯的臉上狂打好幾拳。 圖／Ashleigh Walters

日前在美國佛州發生一起搶劫事件，一名9歲女童喬妮（Journee Nelson）與媽媽出門購物，卻在剛踏出賣場、在停車場準備上車時遇到了搶劫。事發當下，女童發現媽媽與嫌犯扭打在地，立刻便往嫌犯的臉上狂打好幾拳，勇敢的行為也被監視器全部拍下來，事後也被當地警局表揚。

據警方提供的監視器畫面顯示，這名歹徒是29歲迪米崔斯（Demetrius Jackson），在母女倆走出超市前，先站在門口的角落，等到她們走出超市，走進停車場時就突然奔向女童母親丹妮爾（Danielle Mobley），並出手搶奪包包。

但意外的是，原本站在副駕駛座的小女孩見狀，便跑到車後方不斷攻擊這名正在毆打母親的嫌犯，在挨了好幾拳後，對方就直接將小妹妹推倒在地，趕緊抓著包包落荒而逃。

「我反擊了，因為我必須拯救我的媽媽。」事後喬妮也在受訪時表示，當下的第一反應就是如此。但當地警局局長呼籲，一般民眾遇見類似情況時，最好還是不要親自處理。不過當地警方仍在18日表揚了喬妮的英勇舉動，決定頒發獎牌、證書以及零售百貨Target的禮物卡。

美國 佛州 Target

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