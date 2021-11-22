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與外公合照遭傳「73歲企業家娶29歲嫩妹」她氣到手發抖

中國新聞組／綜合報導
女子與外公合影。（取材自小紅書）
女子與外公合影。（取材自小紅書）

中國微博近日流傳一張「老夫少妻」兩人合照，圖片配文稱：「73歲東莞清溪鎮企業家豪娶29歲廣西大美女，88W（萬）禮金+一套80W二房公寓+豪車一台」。有自稱是圖片中女角的網民發帖澄清，表示合照是數年前和外公拍攝，被造謠為「老夫少妻」，且造謠的圖文還不斷廣傳，對她的生活造成嚴重影響。

楚天都市報旗下的「極目新聞」報導，據女博主表示，她在2018年底在網絡上傳了外公到上海看她時，兩人拍攝的遊玩和紀念系列照片，本想讓外公外婆一起拍婚紗照，他們結婚的時候沒有拍。因外婆生病等原因無法實現，外婆還囑咐她和親戚多陪陪外公。 「和外公拍寫真，也算圓個夢吧」該博主寫道。

但其中一張照片卻被網名為「飛哥在東莞」的網民造謠。

女博主表示，事件發酵後，發布該帖文的人已經刪帖並改名，但相關圖文已擴散。她希望讓造謠者受到應有的制裁和懲罰，並稱正在聯繫律師，會堅持維權，她也表示，「內心的委屈和憤怒無法真的用言語表達」、「氣得我手抖」。

浙江京衡律師事務所律師鄭晶晶認為，如此事屬實，「飛哥在東莞」的行為肯定構成民事侵權，從「人格權」角度，嚴重侵犯了當事人的名譽權；至於是否構成誹謗罪，則要看誹謗行為是否能達到情節嚴重的構罪標準。

中國 微博

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