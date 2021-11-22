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一頂毛帽變色3次？女買綠帽回家變紅色 走出門又變棕色

編譯中心／綜合報導
女子買了一頂毛帽，帽子顏色卻不斷變化。（取材自TikTok@oteliacarmen）
女子買了一頂毛帽，帽子顏色卻不斷變化。（取材自[email protected]

同色異譜（Metamerism）現象是指物品會受到光源影響出現不同的顏色。俄亥俄州一名環境設計師奧特莉亞（Otelia Carmen）日前購買了一頂綠色毛帽，回家後帽子卻變成棕色，她到家中不同房間測試發現，帽子又變成紅色，相當神奇。

根據太陽報報導，奧特莉亞近日在社群網站抖音上分享她購買的新帽子，她表示，她在店內買帽子時，帽子是綠色的，然而將帽子帶回家後，帽子卻變成棕色，走到家中飯廳後，帽子又變成紅色，回到臥室則變回綠色。

@oteliacarmen

Why lighting should be just as important as color/material selections!! #interiordesign #learnontiktok #designertips #colortheory  #shopwithme

♬ Do It To It - ACRAZE

奧特莉亞表示，這是同色異譜現象，帽子因為不同光源照射影響，而變為不同的顏色，這顯示照明在室內設計中的重要性。她也特地戴帽子到陽光下，顯示帽子真實顏色其實是棕色，可見她在店內所看到的綠色並不是真實的顏色，而是被光源誤導了。

奧特莉亞將影片分享到抖音，兩段影片累計已有700萬人次觀看，網友紛紛困惑的留言「所以它是綠色？棕色？紅色？」、「我的大腦無法理解這裡發生了什麼」、「我們再次陷入白金色或黑藍色連衣裙的難題中」。

抖音 社群網站 俄亥俄州

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