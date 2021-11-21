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印度最乾淨城市 中部大城印度爾蟬聯5年冠軍

中央社／新德里21日專電
印度住宅暨都市事務部公布2021年全國城鎮清潔度調查，中部大城印度爾（Indore）連續5年高居榜首。圖為印度爾河岸風景。（取材自印度爾市府網站smartcityindore.org）
印度住宅暨都市事務部公布2021年全國城鎮清潔度調查，中部大城印度爾（Indore）連續5年高居榜首。圖為印度爾河岸風景。（取材自印度爾市府網站smartcityindore.org）

印度住宅暨都市事務部（MoHUA）最近公布2021年全國城鎮清潔度調查，中部大城印度爾（Indore）連續5年高居榜首。

根據這份調查，中部馬德雅省（Madhya Pradesh）人口最多城市印度爾，以5618.14的總評分，連續5年榮膺印度最乾淨城鎮；調查滿分為6000。

西部古茶拉底省（Gujarat）港都蘇拉特（Surat）以5559.21分排名第2、安德拉省（Andhra Pradesh）政經中心維傑亞瓦達（Vijayawada）以5368.37分排名第3。

印度商業重鎮新孟買（Navi Mumbai）與國家首都轄區的新德里（New Delhi），則分別以5307.68分和5300.24分擠進前5名；有台商聚集的清奈（Chennai），則以2781.23排名第904位。

總評分是有關垃圾分類、收集、處理及永續衛生的「服務水準進展」，以及「星級鑑定」、「市民評價」等3大項目的加總，由第一線垃圾及廢棄物處理人員、相關地方政府部門以及市民，根據問卷給分數；報告稱今年有4000多萬印度民眾參與調查。

恆河沿岸最整潔城鎮：瓦拉納西

印度教聖城之一的瓦拉納西，今年被評選為恆河沿岸最整潔城鎮。圖為瓦拉納西恆河畔一景...
印度教聖城之一的瓦拉納西，今年被評選為恆河沿岸最整潔城鎮。圖為瓦拉納西恆河畔一景。（Getty Images）

另一方面，印度教聖城之一的瓦拉納西（Varanasi），今年則被評選為恆河沿岸最整潔城鎮。

全國城鎮清潔度調查是由印度住宅暨都市事務部為配合總理莫迪（Narendra Modi）的清潔印度運動於2016年發起，旨在鼓勵印度城鎮提升清潔及衛生水準。

首屆調查只涵蓋73座城鎮，如今則已擴大至4320座，現號稱是全球規模最大的整潔度評比活動；今年的調查是於3月1日至31日完全採數位化模式進行。

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