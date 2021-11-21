台灣阿里山夢幻美景 夕照彩霞雲海同時出現

東北季風影響，日夜溫差大，海拔逾2000公尺的嘉義縣阿里山出大景，夕照彩霞雲海同時出現，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在二延平步道，拍攝夕陽西下雲海夢幻美景。（圖：蘇家弘提供）

入冬，東北季風影響，日夜溫差大，海拔逾2000公尺的嘉義縣阿里山 出大景，夕照彩霞雲海同時出現，遊客驚呼連連，生態觀察家暨攝影 師蘇家弘昨天在二延平步道 ，拍攝夕陽西下雲海夢幻美景，讓人讚嘆大自然的奇妙化工。

「同時看到夕照彩霞雲海，太美了！」蘇家弘說，阿里山「五奇」，天空變化的奇景有日出、夕陽、雲海，要同時看到夕照彩霞、雲海，得看老天臉色。

東北季風影響，日夜溫差大，海拔逾2000公尺的嘉義縣阿里山出大景，夕照彩霞雲海同時出現，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在二延平步道，拍攝夕陽西下雲海夢幻美景。（圖：蘇家弘提供）

蘇家弘表示，傍晚天邊先出現波濤洶湧雲海，陽光還在半山腰，太陽西沉變金黃色，被雲層遮住，陽光照射雲層慢慢透紅，最後變成粉紅色，拍攝夕陽如蛋黃美景，很難得，看雲海時機通常在清晨、黃昏。

東北季風影響，日夜溫差大，海拔逾2000公尺的嘉義縣阿里山出大景，夕照彩霞雲海同時出現，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在二延平步道，拍攝夕陽西下雲海夢幻美景。（圖：蘇家弘提供）

東北季風影響，日夜溫差大，海拔逾2000公尺的嘉義縣阿里山出大景，夕照彩霞雲海同時出現，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在二延平步道，拍攝夕陽西下雲海夢幻美景。（圖：蘇家弘提供）

東北季風容易看到雲海，阿里山谷彩霞滿天，美的豔麗，阿里山觀賞晚霞、日落雲海，只要站在空曠地、無障蔽物，到處是觀賞好去處。蘇家弘說，阿里山雲海大多出現在日出、日落，秋冬冷鋒南下或寒流來襲，雲海出現機率高，風起雲湧雲海，讓人驚艷讚嘆，每分每秒都有不同感動，有如置身仙境，讓人陶醉。

東北季風影響，日夜溫差大，海拔逾2000公尺的嘉義縣阿里山出大景，夕照彩霞雲海同時出現，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在二延平步道，拍攝夕陽西下雲海夢幻美景。（圖：蘇家弘提供）

阿里山公路沿線的隙頂「二延平步道」，憑藉360度絕佳展望受民眾喜愛，日出、雲海大景是許多攝影好手取景聖地。阿里山國家風景區管理處為遊客安全，9月10日封閉二延平步道整修，預計明年4月完工重新開放，目前只能攝影取景，不能走步道，阿管處官網有即時攝影影像可觀賞夕照雲海美景。