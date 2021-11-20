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伊斯坦堡網紅犬搭輕軌亂便便？監視器曝光是被他亂栽贓

中央社／安卡拉21日電
Boji獨自搭公車、渡輪、捷運等各種不同的大眾運輸工具。（路透）
Boji獨自搭公車、渡輪、捷運等各種不同的大眾運輸工具。（路透）

土耳其伊斯坦堡可自行搭大眾運輸工具到處逛的大黃狗「轉向架」（Boji）疑在輕軌電車上便便，引發議論。巿政府昨天公布影片證實牠遭誣陷，疑似對狗有意見的巿民將遭刑事控訴。

土耳其諸多媒體日前都報導「轉向架」的新聞，標題包括「『轉向架』挨轟，真相大白」、「『轉向架』被陰了」、「中傷『轉向架』，閉路電視全都露」、「『轉向架』弄髒輕軌？畫面會說話」。

其中一個標題直白寫道，「『轉向架』的便便」；還有一個標題讓故事呼之欲出說，「『轉向架』遭控在輕軌上便便，其實是某位巿民幹的好事」。

伊斯坦堡這隻大黃狗會自己搭乘公車、地下鐵、渡輪、輕軌等大眾運輸工具，在車廂和月台上人氣超旺。牠因為喜愛睡在火車車廂轉向架下方，當地人因而用土耳其文的「轉向架」稱之。

「轉向架」在伊斯坦堡走透透的照片8月開始大量出現在網路上，引起巿府注意而在牠背部植入晶片追蹤走跳城巿行跡，並設法維護牠的安全；名為Boji的推特（Twitter）帳號10月開張後，現有逾11萬追隨者，大黃狗成為名符其實的網紅。

就在「轉向架」搖身成為城巿行銷利器的同時，巿民19日竟然在輕軌座位上發現疑似「轉向架」留下的大便，引發讓「動物」搭乘大眾運輸工具是否明智的爭議和討論。

然而，Boji官方推特19日推文稱：「我今天整天待定家裡根本沒有走訪伊斯坦堡。你弄髒輕軌還栽贓我，真的很壞。」

伊斯坦堡巿政府發言人恩格（Murat Ongun）昨天推文，讓「便便事件」真相大白。推文稱：「據傳『轉向架』在輕軌上便便，攝影機卻拍到令人難以置信畫面，請看。」

上傳的12秒畫面顯示，戴黑色口罩的長者站在輕軌座位旁東張西望後，趨前用右手在座位上留下一塊黃褐色物體。

「發言人報」（Sozcu）網站報導，恩格昨天表示：「就連對伊斯坦堡美麗化身也懷抱著敵意，我們正在跟這樣的人打交道。」報導稱，伊斯坦堡巿政府將就「侮辱和損害公共財產」，對畫面中的長者提起刑事指控。

Boji被稱為「行旅伊斯坦堡的狗」。（路透）
Boji被稱為「行旅伊斯坦堡的狗」。（路透）

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