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梅根與哈利該緊張了？威廉與凱特可能出巡美國搶人氣

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左起）、凱特被傳有可能出訪美國，直接與梅根、哈利較勁。（路透資料照片）
威廉（左起）、凱特被傳有可能出訪美國，直接與梅根、哈利較勁。（路透資料照片）

英國皇室成員間的愛恨情仇，有如在全球民眾眼前上演的超級肥皂劇，任何發展都會引發熱烈討論。自從哈利王子與妻子梅根去年開始前進美國建立新生活後，基本上兩人就再也沒有一起返回英國，哈利只曾為了祖父菲利普的喪禮和母親黛安娜的60歲冥誕兩度短暫回到英國，梅根都沒有同行，外界也一直在猜，她大概再也不會回對她充滿仇視的英國了。

哈利和梅根在英國不受歡迎，因為他們不肯甘心做為未來英國國王、王后威廉與凱特的陪襯，要求在皇室不能受到差別待遇，殊不知英國從上到小就是習慣以階級來分別各種人等，愈上位者愈受禮遇，在下位者只能忍氣吞聲，大多數人都遵照這樣的遊戲規則，況且和真正的平民百姓相較，他們的處境也不算太差，讓許多英國人沒辦法接受哈利和梅根的種種「叛逆」行為，也把他們試圖糾正部分英國皇室積習的動作，看成是對國家的背叛，在梅根與哈利今年3月的歐普拉電視專訪播出後，對他們的怒氣更是衝到最高點，他們也都知道，在英國是甭想有機會由黑翻紅，索性繼續以美國為主要發展的根據地。

然而，英國八卦刊物報導，威廉和凱特極可能會有出訪美國的行程，到時候哈利與梅根就要眼睜睜看著他們踏進自己的地盤。最慘的是，英國上上下下都有信心，威廉與凱特不論在哪個地區都受到歡迎，在美國也不至於例外，屆時他們應該有機會在媒體關注上壓倒哈利和梅根，更有可能嚴重瓜分哈利和梅根的人氣，因而梅根與哈莉皮皮挫，對於這可能的發展嚴陣以待。

除去英國人對於自家未來的國王、王后過於感覺良好的預想外，哈利和梅根確實除了固守美國的地盤，很難有機會在英國與威廉、凱特一較高下，威廉、凱特尚未被美國人仇視，在美國人氣上揚的機會也不是沒有，哈利和梅根是有理由要先想好應對之策，不過要說他們已經緊張到七上八下，那也言過其實，畢竟威廉和凱特是否訪美還沒正式拍板定案，再者兩人要是按一般的官式訪問行程，會以華盛頓特區、紐約等地為主，哈利和梅根的生活範圍在西岸的洛杉磯一帶，「狹路相逢」的機率不太大。

威廉（左起）與梅根、哈利之間充滿複雜的心結。（路透資料照片）
威廉（左起）與梅根、哈利之間充滿複雜的心結。（路透資料照片）
凱特的「皇室好媳婦」形象穩固，英國媒體有信心在美國也會大受歡迎。（路透資料照片）
凱特的「皇室好媳婦」形象穩固，英國媒體有信心在美國也會大受歡迎。（路透資料照片）

英國 梅根 哈利

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