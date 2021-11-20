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挽救疫下觀光 日本貓站長「小玉」化身新列車攬客

中央社／東京20日電
目前執勤的站長「四代玉」。（取材自Twitter@ekichoTAMA）
目前執勤的站長「四代玉」。（取材自[email protected]

日本三花貓「小玉」因被任命為和歌山電鐵貴志車站「站長」，成功帶動地方觀光；和歌山電鐵目前受疫情等衝擊又面臨嚴峻挑戰，已去世的小玉將化身新列車再度「登板救援」。

日本產經新聞報導，因為任用日本民營鐵道第一位貓咪站長「小玉」聞名的和歌山電鐵公司，雖然海外觀光客一度激增，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等衝擊，目前乘客大幅減少，經營環境正面臨嚴峻挑戰。

和歌山電鐵為突破現狀，作為力求「起死回生」戰略的一環，以貴志車站名譽永久站長小玉作為靈感的「小玉電車博物館號」新列車，將在12月4日上路，行駛貴志川線全線。

「小玉電車博物館號」僅兩節車廂編組，車身塗裝使用充滿高級感的深褐色；車廂內部有屬於「半包廂」式的座位，及可以享用飲料的店舖等，還計畫用「視覺陷阱」的立體繪畫來裝飾。

和歌山電鐵請到負責JR九州豪華寢台（臥鋪）列車等設計工作的水戶岡銳治操刀「小玉電車博物館號」；水戶岡是營運和歌山電鐵的兩備集團設計顧問。

以貴志車站名譽永久站長小玉作為靈感的「小玉電車博物館號」新列車，將在12月4日上...
以貴志車站名譽永久站長小玉作為靈感的「小玉電車博物館號」新列車，將在12月4日上路，行駛貴志川線全線。（取材自和歌山電鐵網站）

回顧過往，和歌山電鐵從南海電鐵手上接下當時瀕臨廢線危機的貴志川線後，在2006年讓貴志川線重新出發。

貴志川線之所以會成為全日本知名鐵道，主要是因為小玉在2007年接下「站長」一職。

擔任「站長」的小玉不僅在日本掀起空前貓咪風潮，連海外觀光客都不遠千里前來朝聖，讓貴志川線乘客數從2005年度的約192萬人次，成長到2015年度的約232萬人次，但此後就呈現下滑趨勢。小玉於2015年去世後，陸續有其他貓咪來「接任」站長，目前執勤的站長為第四代，就叫做「四代玉」。

原因除了通勤與通學乘客持續減少，還有受到颱風侵襲造成維修經費大增，為經營帶來壓力；去年以來又受到疫情影響，讓整體營運雪上加霜。

和歌山電鐵為打破這種經營困境，從2019年起開始執行「起死回生計畫」；「起死」的日文讀音跟「貴志」同音。

這項計畫除了舉辦攬客活動外，為提升搭乘人次也呼籲貴志川線沿線居民多多搭乘，發售可搭乘5次的套票外，及針對親子檔乘客的一日乘車券。

這次的新列車也是「起死回生計畫」的一環，車體部分改裝費用透過網路公眾募資；包括公眾募資等在內，最終募得約1890萬日圓。

和歌山電鐵社長小嶋光信說，希望「小玉電車博物館號」能成為替地方交通帶來光明的一顆新星。

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