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紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過

聯合新聞網／綜合報導
51歲男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體。（取材自Instagram）
51歲男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體。（取材自Instagram）

51歲紐約男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體，近期他接受英國ITV脫口秀「今日晨間」（This Morning）訪問時透露，他坐下時陰莖常會因為太長，跑到屁股後面，常會不自覺壓到爆痛，而他也向主持人透露，超大下體的許多不便之處。

根據「New York Post」、「The Sun」報導，法肯現在是一名演員兼主持人，他在1999年曾被一部紀錄片拍攝，聲稱是世界最大陰莖的男人，雖然沒有經過金氏世界紀錄認證，但他從此以下體爆紅，還曾經自曝曾與多名女演員發生性關係。

51歲男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體。（取材...
51歲男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體。（取材自臉書）

▼法肯曾在紀錄片「Big Like Me」中出現

來源：Gregory Bergman

他近期接受「今日晨間」訪問時表示，大家時常會要求他當面掏褲襠量尺寸，但他已經做過上萬次這種事，對此感到相當厭煩，因此他改將手機裡的照片拿給主持人看，法肯說「這是為你們準備的，這樣就不用在大費周章，拿物品比對尺寸」，而兩位主持人看到照片時倒抽了一口氣，被法肯的真實尺寸給嚇了一跳。

雖然法肯擁有許多男人羨慕的尺寸，但他也透露自己的過人之處，常會帶給他許多不便，除了常會被機場安檢人員攔下外，也對他的演藝生涯造成影響，許多人因為他的陰莖尺寸，就不再錄用他。

法肯也透露，許多人好奇他的巨大尺寸是否會影響他拉褲襠拉鍊，但他坦言他從來沒有被此困擾，反而因為陰莖有時候會跑到屁股後方，常常不小心沒注意坐下，就會爆痛，不過他沒有考慮改變尺寸，將會持續做自己，接受自己的與眾不同。

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