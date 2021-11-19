我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒發彭帥最新照片 引發更多質疑

「你要什麼 我去偷給你」 有組織犯罪染指全美零售店

墳墓旁搭帳篷 印尼青年搶做「守墓人」睡一晚賺70元

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼特殊職業「守墓人」，工作為照顧墓園，入夜後也要在墳墓旁看守一整晚。此為示意圖。(取材自ingimage)
印尼特殊職業「守墓人」，工作為照顧墓園，入夜後也要在墳墓旁看守一整晚。此為示意圖。(取材自ingimage)

世界上的職業百百種，但有些工作可要有些膽量才能勝任！印尼一名男子阿爾薩德．毛拉納（Arsyad Maulana）近日透過社群媒體分享影片，畫面中他與4名友人在帳篷內休息，現場準備了許多零食、飲料，乍看之下與一般露營並無不同，但其實他們是當地的特殊職業「守墓人」，只要在墳墓旁睡一晚就能賺到100萬元印尼盾（約70美元）。

@oreo_bamban #tatap jaga mental kalian walupun bulu kuduk sdh merinding #fyp #foryou #foryoupage #fypdongggggggg ♬ suara asli  - LanuT

根據「Tribun jateng」報導，入行3年多的毛拉納指出，守墓人的工作主要包含看守、整理照顧墓園，一天的收入大約是100萬元印尼盾，雖然並不包含三餐費用，但在當地這樣的薪水已經相當優渥，因此這份工作在年輕人之間算是相當搶手。

毛拉納說明，守墓通常以三天三夜為一輪，要看顧這個墓園內約50座墳墓，通常前往守墓時，他會攜帶枕頭、被單、熱水器、咖啡和零食等日常用品，另外，有時死者家屬會要求守墓人朗讀可蘭經，所以可蘭經也是必備物品之一。

毛拉納最後透露，自己是自願應徵這份工作，身邊友人和父母也願意支持。守墓人的日常影片在網路上曝光後，網友也紛紛留言「以為這種職業電影裡才有，沒想到是真的」、「我的家鄉也都會請人為死者朗讀可蘭經」、「睡在墓園不會害怕嗎？」、「那是每個人生命到盡頭時都會去的地方，其實不用太害怕」、「好特別的工作」。

印尼 社群媒體 咖啡

上一則

錯認止痛藥將AirPods吞下肚 語音訊息竟錄到腸胃聲

延伸閱讀

沖繩海邊撿到野戰口糧 日網友試吃心得引熱議

沖繩海邊撿到野戰口糧 日網友試吃心得引熱議
聯合國遲不兌現第3國安置承諾 國際難民激憤抗議

聯合國遲不兌現第3國安置承諾 國際難民激憤抗議
印尼裁縫師巧手幫貓咪cosplay 訂單逆勢成長

印尼裁縫師巧手幫貓咪cosplay 訂單逆勢成長
印尼男女婚外情 被判鞭刑17下「痛到趴在地上」

印尼男女婚外情 被判鞭刑17下「痛到趴在地上」

熱門新聞

前日本皇室真子公主與新婚夫婿小室圭14日抵達紐約，兩人將在曼哈頓展開新生活。（路透）

圖輯／真子小室圭抵紐約 入住曼哈頓地獄廚房豪華公寓

2021-11-14 20:14
彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取自現代快報）

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

2021-11-16 04:12
在「黃金時段」入睡可減少罹患心血管疾病風險。（ingimage）

晚1小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命

2021-11-17 20:43
肯特曾多次出入監獄。（取材自Instagram）

人死在獄中會發生什麼事？美女更生人揭露淒涼秘辛

2021-11-16 21:06

超人氣

更多 >
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采

楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采
賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警