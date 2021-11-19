我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雇主強制接種新冠疫苗 佛州州長簽法案要開罰

英女王復行視事被拍到雙手發紫 醫師推測是這原因

梅根上「艾倫秀」全無形象 奶瓶吸奶還直呼胸部愛辣醬

記者蘇詠智／即時報導
梅根（左）上艾倫狄珍妮絲的節目，再度引來英國人的嘲諷。取材自Instagram
梅根（左）上艾倫狄珍妮絲的節目，再度引來英國人的嘲諷。取材自Instagram

爭議不斷的英國哈利王子之妻梅根，近日出乎各方意料參加了最後一季的「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）擔任來賓，還超級配合的在艾倫從隱藏式耳機下的指令中，當街用奶瓶喝奶、學貓叫還直呼：「我的胸部喜歡辣醬。」看似親民、不計形象搞笑，但在視她如眼中釘的英國媒體描繪下，她有如跳樑小丑，完全讓皇室尷尬。

梅根在「艾倫秀」的表現就如之前參加該節目錄影的大明星一樣，沒有辦法維持高高在上的形象，必須要放下身段，而她在嫁入皇室前本就是藝人，並沒有特別感到不舒服，反而很能樂在其中。艾倫的節目本來就有藝人街頭搞笑、捕捉不知情路人反應的橋段，梅根因此也在艾倫的指令下做出一堆驚人之舉，光是從包包中拿出奶瓶吸奶，就已經讓面前的攤販不知所措，之後她再說出：「我的胸部喜歡辣醬。」這種驚人之語，旁人都在忍著不露出訝異的表情，反而製造出另一種「笑」果。

影片來源：YouTube

當然梅根不是毫無理由配合犧牲，她與艾倫的訪談中聊到老公哈利禁止她在懷孕時跳舞，強調自己真的很想好好放鬆熱舞一番，又提到她前陣子所發行童書繪本，以及她接下來要推動的計畫，把自我宣傳巧妙置入其中，這在美國司空見慣，但對英國皇室成員而言，並沒有「與民眾沒距離」到這種程度，看起來似乎有些不得體，英國媒體當然也把握機會調侃梅根是個「喵喵叫」的公爵夫人，在艾倫面前講到剛開始當演員時有多辛苦，也引來英國網友砲轟她根本念的都是貴族學校，根本不是真的從小到大都很苦。

細心的觀眾，自然從梅根的言談中聽出一些重要線索，就像是她稱哈利的堂妹尤琴妮公主是好朋友，顯然在英國皇室她與哈利還沒有把親戚全部得罪光，至少尤琴妮仍然是他們的強力後盾，儘管他們與未來的兩代國王、王后—查理與卡蜜拉、威廉與凱特鬧不合，還是不至於孤立無援。

梅根（右）在艾倫狄珍妮絲（左）的節目上不計形象搞笑。取材自Instagram
梅根（右）在艾倫狄珍妮絲（左）的節目上不計形象搞笑。取材自Instagram
梅根也再次行銷自己新出的童書繪本。取材自Instagram
梅根也再次行銷自己新出的童書繪本。取材自Instagram

英國 梅根 哈利

上一則

法動物園熊貓雙胞胎出生百日 取名圓嘟嘟、歡黎黎

下一則

英女王復行視事被拍到「雙手發紫」 醫師推測是這原因

延伸閱讀

英國女王背傷缺席國殤日儀式 梅根「姊妹恩怨」又掀熱議

英國女王背傷缺席國殤日儀式 梅根「姊妹恩怨」又掀熱議
梅根慘了？異母姊姊揚言告她誹謗 更多私密簡訊大曝光

梅根慘了？異母姊姊揚言告她誹謗 更多私密簡訊大曝光
與英國小報法律戰 梅根為誤導性陳述向法官致歉

與英國小報法律戰 梅根為誤導性陳述向法官致歉
哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

熱門新聞

前日本皇室真子公主與新婚夫婿小室圭14日抵達紐約，兩人將在曼哈頓展開新生活。（路透）

圖輯／真子小室圭抵紐約 入住曼哈頓地獄廚房豪華公寓

2021-11-14 20:14
彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取自現代快報）

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

2021-11-16 04:12
在「黃金時段」入睡可減少罹患心血管疾病風險。（ingimage）

晚1小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命

2021-11-17 20:43
美國奧勒岡州波特蘭日前上演一場「路怒」行車糾紛事件，一名駕駛揮舞著似乎是武士刀的刀械，另一名駕駛則先冷靜地要求對方離開，隨後則從後車廂抄出一把步槍和彈夾，錄影者則嚇到趕緊收起手機離開。取材自推特

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

2021-11-12 05:18
肯特曾多次出入監獄。（取材自Instagram）

人死在獄中會發生什麼事？美女更生人揭露淒涼秘辛

2021-11-16 21:06
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

2021-11-12 02:31

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美