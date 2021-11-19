沖繩海邊撿到野戰口糧 日網友試吃心得引熱議

日本網友在沖繩海邊撿到中華民國國軍野戰口糧，試吃評語引起網路熱議。（取材自臉書）

一名日本 人在沖繩海邊撿到中華民國國軍野戰口糧，好奇心驅使之下拿來試吃，留下「不好吃，但也沒那麼糟糕」的評語，引起網路熱議。專家表示，實際上野戰口糧不能「太好吃」，不然可能會被官兵當零食吃光，影響戰力。

根據這名日本網友描述，國軍野戰口糧內容物包括果凍（應為能量飲品）、紅糖餅乾、牛肉乾，芒果乾、堅果、巧克力醬、糖果等，雖然外層包裝已經破壞，但是分裝袋完好無損，因為餓了，決定試吃看看。

對於這名網友留下「不好吃，但也沒有那麼糟糕」的評語，軍事網站「世界特種部隊與軍武資料庫」撰文指出，野戰口糧本來就不是拿來吃飽，其通常具有熱量高、保存容易的特點，能夠提供官兵在戰場上一定時間內野外生存的能量，也就是方便攜帶的「緊急預備糧」。

但各國軍隊根據實戰經驗，野戰口糧不能做得太好吃，例如美軍研發出史上最難吃的軍用巧克力，以免還沒遇到危急情況就被當零食吃光了，影響戰力。

國軍在2017年改版野戰口糧，新款的最大特色是取消了需要沖泡的咖啡 粉與麥片，改為馬拉松跑者常使用的能量飲品，餅乾改為兩片一小包，另外還有牛肉乾、果乾、果仁、軟糖、巧克力醬等。