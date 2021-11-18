我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加高速公路又傳槍響 年輕媽媽遭流彈槍擊亡

民調：拜登滿意度跌至36% 多數盼共和黨重掌國會

影／鱷魚示範「省力泳姿」 網友笑翻：耍廢的極致

聯合新聞網／綜合報導
一隻鱷魚使用「省力」的方式游泳，被網友吐槽根本像在耍廢。（取材自抖音）
一隻鱷魚使用「省力」的方式游泳，被網友吐槽根本像在耍廢。（取材自抖音）

說到鱷魚，許多人的印象裡應該都是非常危險，最好不要輕易接近的凶猛動物之一。不過最近抖音卻傳出一段影片，展現出鱷魚平常不為人知的一面，引起許多網友的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，抖音網友「crocosauruscove」分享一段影片。影片只有短短的十秒，而主角就是一隻鱷魚。只見在水池中，這隻鱷魚從右方進入畫面，全身包含頭部都浸泡在水面之下，並且緩緩地飄向畫面左方。

然而，這隻鱷魚在整段影片中，全身呈現一個大字形，幾乎沒有任何其他動作，就成功飄離視窗之外。原來這是鱷魚「省力版」的游泳方式，在淺灘等地形常常會使出這招。由於畫面實在太過逗趣，使得影片引起許多網友的回應。

不少網友紛紛表示「為何他要這樣游啦笑死」、「耍廢的極致」、「全身放鬆享受」、「音樂也太搭了吧」、「這影片不紅沒道理」、「看這影片整個心情都好了」、「愛死這部片了」、「實在有夠可愛」、「『我死掉啦啦』」、「領悟了最完美的游法」、「鱷魚真的會這樣嗎」。

@crocosauruscove

Wait for it .... #fypage #foryoupage #crocosauruscove #crocodile #animalsoftiktok

♬ Crystal Dolphin - Engelwood

抖音 游泳 日本

上一則

柴犬夫婦「當新手父母」反應大不同 網：果然為母則強

下一則

楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采

延伸閱讀

汪小菲閃現張蘭抖音 憔悴瘦一圈 徐家避談大S婚姻

汪小菲閃現張蘭抖音 憔悴瘦一圈 徐家避談大S婚姻
張柏芝曝光2子新照 大兒子側臉帥如老爸謝霆鋒

張柏芝曝光2子新照 大兒子側臉帥如老爸謝霆鋒
成功機率幾乎是零…60歲釣客靠小刀逃離「鱷口」

成功機率幾乎是零…60歲釣客靠小刀逃離「鱷口」
回應官方要求 兩大巨頭騰訊、抖音版權大和解

回應官方要求 兩大巨頭騰訊、抖音版權大和解

熱門新聞

前日本皇室真子公主與新婚夫婿小室圭14日抵達紐約，兩人將在曼哈頓展開新生活。（路透）

圖輯／真子小室圭抵紐約 入住曼哈頓地獄廚房豪華公寓

2021-11-14 20:14
彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取自現代快報）

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

2021-11-16 04:12
在「黃金時段」入睡可減少罹患心血管疾病風險。（ingimage）

晚1小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命

2021-11-17 20:43
美國奧勒岡州波特蘭日前上演一場「路怒」行車糾紛事件，一名駕駛揮舞著似乎是武士刀的刀械，另一名駕駛則先冷靜地要求對方離開，隨後則從後車廂抄出一把步槍和彈夾，錄影者則嚇到趕緊收起手機離開。取材自推特

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

2021-11-12 05:18
肯特曾多次出入監獄。（取材自Instagram）

人死在獄中會發生什麼事？美女更生人揭露淒涼秘辛

2021-11-16 21:06
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

2021-11-12 02:31

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美