長途旅程機組員睡哪？機艙「神秘空間」曝光

國外一名網友分享飛機上的「神秘空間」。 圖擷自tiktok用戶@laxtoluxury

許多人都搭過飛機，但大多數人若沒有飛航相關工作經驗，對飛機上的各種設計和配置並不會太了解。近日一名國外網友就分享機艙裡一個「神秘樓梯」，走上去後竟有著能平躺補眠的密室空間，一般乘客無法見到的畫面曝光後，隨即引起網友熱議。

國外網友蜜雪兒 （Michelle G）經常在社群媒體抖音 分享自己去各地旅遊的影片，日前她上傳了一段短片，畫面中，在靠近飛機駕駛艙的後方，隱藏著一個狹窄的樓梯，而鏡頭隨著蜜雪兒爬上去後，竟有著一間鋪好兩大片單人床墊的秘密空間。

蜜雪兒指出，這個空間其實是提供給飛行員、空服員短暫休息的場所。不過，由於設計在飛機頂部，整體空間不大，尤其高度相當受限，人進入後難以完全站直，只能勉強坐著，或是直接躺下休息，且雖然提供臥躺，但因飛機仍在飛行當中，躺平睡覺時也得全程繫好安全帶。

蜜雪兒也在留言區補充，這段影片是經過航空公司同意後所拍攝的，而影片曝光後，網友紛紛回應「天啊，第一次知道還有這個地方」、「難怪我之前想找某位空服員，結果被告知『她在樓上睡覺』」、「從來沒看過」、「怪不得從來沒看到空服員在椅子上睡覺」、「對長時間要站立的空服員來說，能躺下來休息真的很重要」、「竟然有這神祕空間，長知識」。