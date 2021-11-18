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日第1大湖「退潮變小」 百年古城現蹤 專家：前所未見

聯合新聞網／綜合報導
日本第一大湖琵琶湖因降雨缺水「變小」，退水幅度創下14年來新高。（取材自YouTube）
日本第一大湖琵琶湖因降雨缺水「變小」，退水幅度創下14年來新高。（取材自YouTube）

位於日本滋賀縣的琵琶湖，是日本第一大湖，周邊還有不少人文遺跡。然而最近氣候異常，琵琶湖居然產生了退潮「變小」的異變，就連專家都感到訝異，表示從來沒有碰過類似狀況。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，滋賀縣的三日月大造知事最近指出，由於他每天都能看到琵琶湖，因此感到水位明顯下降，致使整個湖看起來就像「變小」一樣。

三日月知事的感受並非空穴來風，根據17日的觀察數據，發現琵琶湖水位的下降幅度相當高，乃是14年來首見，推斷是今年雨量明顯變少所導致的，未來將視情況擬定節水對策。而在水位退去的岸邊，則露出底下的水草、沙地等地形，吸引了一些民眾到場散步。

由於水位退去，使得四百多年歷史的古城「坂本城」顯露出城牆石頭。（取材自YouTu...
由於水位退去，使得四百多年歷史的古城「坂本城」顯露出城牆石頭。（取材自YouTube）

另外因為湖水退潮，使得過去建於琵琶湖旁，但後來被淹沒的古城「坂本城」，顯露出一部份的城牆石頭。這讓「坂本城思考會」的會長山本正史相當興奮，表示他自己都是第一次見到坂本城的石牆，並且感慨14年前雖然也有類似場景，然而沒有造成話題。

坂本城建於1571年，過去在日本戰國時期，曾經是當代名將明智光秀的居城。而日本NHK在2020年的大河劇《麒麟來了》，就是以明智光秀為主角，使得坂本城也為更多人所知。過去城池多泡在水面之下，如今才終於重見天日。

來源：YouTube

日本

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