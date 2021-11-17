晚1小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命

在「黃金時段」入睡可減少罹患心血管疾病風險。（ingimage）

英國生物銀行（UK Biobank）調查88026人的就寢時間後發現，晚間10到11點是最好的入睡時段，罹患心血管疾病 風險相對較低。

調查顯示相較於晚間10到11點就寢者，晚上11點至11點59分就寢者罹患心血管疾病的風險高出12%，午夜或更晚就寢者罹患心血管疾病的風險更高出25%。

睡眠專家梅多斯（Guy Meadows）解釋，人的身體10到11點這所謂的「黃金時段」會感到疲倦，並在大約8小時後醒來。認為人們都該按照這個自然規律的作息就寢。

梅多斯提到若無法在黃金時段入睡，首先要做的事是關掉電視，放下手機 ，看一本書再放一些讓你身心放鬆的音樂、調暗燈光。早上起床後要打開明亮的燈光或打開窗簾迎向陽光，為新的一天做好準備。而白天步行10分鐘、做些運動、準備一頓營養午餐和看電影 ，這些看似平凡微小的行為，卻能改善心理健康和睡眠。

神經科學家和睡眠專家布朗妮（Lindsay Browning）則再次強調睡前使用手機干擾睡眠的議題。布朗妮表示，要求人們自律「不碰手機」很難，可採取一些預防措施好比：「每天就寢前1小時開啟休眠模式，如果擔心家人在緊急情況下聯繫不到你，可以另外設定特殊可聯繫名單。」

布朗妮還建議去買個真正的「鬧鐘」放床邊，手機就不用放在床邊當鬧鐘，可以放在其他地方。睡前也千萬別看手機，看書或雜誌是不錯的選擇。

布朗妮說養成新習慣需要時間，而且不會一直完美，「但這就是人生」。