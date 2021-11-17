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男拒付房貸23年 警察帶人3小時搬光他家當

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子拒付房貸23年，法院終於將他逐出家門。圖為示意圖。（美聯社）
一名男子拒付房貸23年，法院終於將他逐出家門。圖為示意圖。（美聯社）

52歲男性韓思柏（Guramrit Hanspal）23年前購買紐約長島的房子後，就拒絕支付房貸，本月12日法院終於將他逐出家門。

韓思柏1998年10月以29萬美元的價格購買了這棟3房2.5套衛浴的住宅，付了頭期款5萬8000美元、第一筆抵押貸款1602美元後就沒再付過半毛錢。該房屋2000年被取消抵押品贖回權。

韓思柏 23年來提出四次訴訟和聲請七次破產，讓他不受驅趕。他甚至在新冠疫情期間聲稱自己經濟拮据。

韓思柏常在法庭上代表自己出席，並聘請不同的律師，接著他會以不出席聽證會等方式放棄大部分法庭訴訟。

但就在法官裁定韓思柏非法進入這棟房子兩個月後，日前警方第二度試圖驅逐韓思柏，帶著鎖匠及搬家工人前往他的住所。

他們敲門後沒聽到反應就直接進屋子裡，搬家工人花了大約三個半小時搬走所有東西包括一張髒沙發、床墊、彈簧床墊、壞掉的IKEA櫃子、椅子、一個爐子、一個輪胎、一輛兒童電動卡車。

房屋目前所有者Diamond Ridge Partners 2018年以18萬4000美的價格向銀行購買了這棟房屋，並出價2萬美元請韓思柏離開。但韓思柏不搬離反而二度申請破產，另兩名同住房客也宣布破產。

韓思柏的律師聲稱韓思柏23年來沒做任何違法的事情，說他是「美國失敗法律體系下的典型代表」。律師表示韓思柏只是利用了這個系統，卻被責怪不該使用這個系統，認為「韓思柏不是壞人。壞的是整個體系」。

破產 長島 美國

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