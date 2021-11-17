我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約曼哈頓華埠聯邦大樓傳炸彈包裹威脅

國會山莊暴亂案 「牛角男」被判41個月徒刑

健身被偷瞄…女教練1句話正面迎擊 網讚「大快人心」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名私人健身教練（右）日前健身時發現一個男人（左）緊盯著她看。（取材自tiktok）
一名私人健身教練（右）日前健身時發現一個男人（左）緊盯著她看。（取材自tiktok）

美國私人健身教練雅拉貢（Heidi Aragon）日前健身時發現一個男人緊盯著她看，最後她忍無可忍直接和該男人對質，網友一片叫好表示：「大快人心！」

雅拉貢表示當時她將手機放長凳上自拍深蹲動作，但她發現有名男人走到她身後，她停下動作，因為對方直盯著她瞧，讓她感到很不舒服。雅拉貢甚至請丈夫過來擋在男人面前，但男人目光仍持續掃向雅拉貢。

雅拉貢說自己實在受夠了，於是正面迎擊該男性跟對方說：「如果想繼續健身，請停止盯著我看，因為這樣讓我很不舒服。」該男性卻回答：「我只是在四處張望。」

雅拉貢告知對方她用手機拍攝健身畫面，鏡頭也捕捉到他：「我握有證據，不要坐那裡告訴我，你什麼都沒做」。該男性瞬間啞口無言。

雅拉貢在社群平台分享這段經歷，許多網友都讚賞她的表現，紛紛表示：「你和他正面對質太棒了！這類男人去健身房只是為了盯著女人看，而不是在練身體。他們每分每秒都在看！」、「你能和他對質、並分享在社群平台真的很棒」

@fit_with_heidi

Don’t sit there and tell me you’re not doing something when I have proof. 😡 #gymtok #fittok #influencer #viral #trending #tiktok #fitness #gym #gymgirl #fyp #fypシ #foryou #foryoupage #gymcreeps

♬ Real As It Gets - Lil Baby

健身 社群 手機

上一則

歷時11年研究 喝茶與咖啡可降低中風失智風險

延伸閱讀

學員全程目擊 健身教練直播中遭闖入劫匪「開槍射殺」

學員全程目擊 健身教練直播中遭闖入劫匪「開槍射殺」
大華府僑胞林肯堂前簽名 助力北京冬奧

大華府僑胞林肯堂前簽名 助力北京冬奧
全面封殺「娘炮」藝人後 解放軍辦健美賽展現陽剛氣

全面封殺「娘炮」藝人後 解放軍辦健美賽展現陽剛氣
健美先生林樹清 奪奧林普亞大師組冠軍

健美先生林樹清 奪奧林普亞大師組冠軍

熱門新聞

前日本皇室真子公主與新婚夫婿小室圭14日抵達紐約，兩人將在曼哈頓展開新生活。（路透）

圖輯／真子小室圭抵紐約 入住曼哈頓地獄廚房豪華公寓

2021-11-14 20:14
彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取自現代快報）

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

2021-11-16 04:12
美國奧勒岡州波特蘭日前上演一場「路怒」行車糾紛事件，一名駕駛揮舞著似乎是武士刀的刀械，另一名駕駛則先冷靜地要求對方離開，隨後則從後車廂抄出一把步槍和彈夾，錄影者則嚇到趕緊收起手機離開。取材自推特

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

2021-11-12 05:18
網友分享在好市多買到的「禦寒神物」。（取材自臉書）

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

2021-11-10 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

2021-11-12 02:31
女5星評價緊身褲曬照片「滾下山都沒破」 。（取材自推特）

女讚緊身褲「滾下山都沒破」網：亞馬遜快給她終身免費

2021-11-11 00:20

超人氣

更多 >
殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
人死在獄中會發生什麼事？美女更生人揭露淒涼秘辛

人死在獄中會發生什麼事？美女更生人揭露淒涼秘辛
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司