影／加州熊覓食闖7-11 「禮貌」開門與消毒獲網友點讚

加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（取材自TikTok）

加州 太浩湖（Lake Tahoe）附近的奧林匹克谷（Olympic Valley）日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。

Storyful與紐約 郵報報導，這起事件發生在13日早晨。錄下影像的7-Eleven店員杜卡辛（Rachelle Ducusin）表示，這隻熊之前翻過店外的垃圾桶。當她試圖阻止時，牠還兩度朝她衝過來。杜卡辛設法逃回店內與打電話報警，卻沒料到熊隨後跟著進入7-Eleven。

根據影片與報導，一見到熊伸出前腳扶著玻璃門，就可聽到杜卡辛不可置信地表示，「喔，我的天啊，牠曉得怎麼開門」，接著發出喊叫與噓聲，要熊「出去」。但熊完全不理會杜卡辛，先朝著店內張望，接著用鼻子啟動乾洗手消毒機，隨後無視一連串的哭聲跟歇斯底里的尖叫，只顧著在冰櫃聞來聞去，接著乾脆用雙腳站立。

從影像可見，熊站起身後，將一隻熊掌放在冰櫃玻璃蓋上，好像等著店員過來服務牠，接著改用兩隻前腳確保店門不會關上，最後更直接站在門口，視線則朝著尖叫聲不斷的杜卡辛看過來。

杜卡辛告訴Storyful，應急部門人員趕到後，用橡膠子彈朝這一隻熊射擊。儘管牠一度嚇到跑掉，但稍晚又跑回來翻找便利商店的垃圾桶。

杜卡辛的影片上傳TikTok 後，瀏覽數超過900萬，130多萬名網友點讚，留言數多達近6萬則。有一位網友表示，「這隻熊真的禮貌地進店、扶著門與消毒，你還想怎麼樣？」，另一位網友則開玩笑地表示，「牠只是需要牠的基本（熊）生活必需品」。就連7-Eleven的官方TikTok小編也留言附和，用雙關語稱「牠想要一杯藍樹莓（Blue raspBEARy）思樂冰」。