在IG跟品牌道歉 布蕾克對她的高跟鞋做了什麼事？

為了整體配色一致性，布蕾克萊芙莉把Manolo Blahnik的紅色經典鞋款Hangisi上的水晶白鑽用紅色指甲油塗紅。(圖：Manolo Blahnik提供)

許多名人出席活動的造型都由設計師打理，但好萊塢 女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）都是自己一手包辦，靠她對自己的瞭解和入行多年培養的時尚 品味創造過不少經典look。不過前陣子她以一身紅色洋裝搭配紅鞋出席活動，卻在IG限時動態跟品牌們道歉，到底發生什麼事了？

為了整體配色一致性，布蕾克萊芙莉把Manolo Blahnik的紅色經典鞋款Hangisi上的水晶白鑽用紅色指甲油塗紅。(圖：Manolo Blahnik提供)

原來，布蕾克當天穿了一雙Manolo Blahnik的紅色經典鞋款Hangisi，為了讓整體造型配色更一致，她選擇用紅色指甲油把鞋子上的水晶白鑽塗紅，剛好也呼應洋裝上的裝飾配色。Hangisi是Manolo Blahnik最標誌性的設計之一，依據鞋款的色系，主要搭配白鑽或是銀灰鑽。今年正逢品牌歡慶50周年，推出「黃金膠囊系列」，最具代表的經典鞋款Hangisi也化身成為耀眼閃爍的金縷鞋，鞋頭上的鑽釦則是金色鑽飾，散發耀眼奪目的光芒。

向來幽默風趣的她，布蕾克除了跟鞋子品牌道歉外，另外也和當天穿搭的Max Mara大衣、香奈兒粉紅色包包道歉，表示自己不該穿得像黃金女郎（經典影集）也不該使用這麼美的粉紅色包包在一身紅中混淆視聽，以另類的口吻表達對自己造型的滿意，非常有趣，也難怪她可以和老公萊恩雷諾斯創造出那麼多可愛好笑的互整內容，成為超有人氣的明星夫妻檔。