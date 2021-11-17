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Netflix宣布每周公布全球收視排行榜 上周最熱門是這部

中央社／舊金山16日電
電影「紅色通緝令」3日在洛杉磯舉行首映會，並同步在Netflix上播出。左起為主演巨石強森、蓋兒加朵和萊恩雷諾斯。（路透）
電影「紅色通緝令」3日在洛杉磯舉行首映會，並同步在Netflix上播出。左起為主演巨石強森、蓋兒加朵和萊恩雷諾斯。（路透）

Netflix開啟影音串流時代後，破除傳統收視率調查。現在Netflix重新擁抱收視排行榜，每周公布平台上收看時數最多10大電視劇和電影，有利掌握用戶喜好。

每個星期二，Netflix在官網發布4種全球影視觀看10大排行榜，統計全球會員在前一個星期的周一至周日觀看每部影片的總小時數，提供英語、非英語的電影和電視排行4種組合；另公布近百個國家地區的收視排行榜。

除聘請4大會計師事務所之一的安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）稽核數字，Netflix計畫在明年出版相關報告。

以11月第二個星期全球收視率排行榜來看，上榜的有Netflix自製影片、另有些是授權播出的外製影片。最多人觀賞的英文電影是2021年美國動作喜劇驚悚片「紅色通緝令」（Red Notice），收看時數為1億4872萬小時。

Vox新聞今天指出，Netflix排行榜對於一般的影視用戶幾乎沒有意義，除非是那些特別喜歡追蹤別人看什麼影片的人，主要是對Netflix本身、投資人和影片製作者有利。

報導分析，由影音串流公司定期公布的用戶收視數據，和電視收視調查機構尼爾森（Nielsen）定期公布的調查有所不同。至少從廣告的觀點，傳統電視廣告的買主希望知道「主要的受眾是誰？廣告費用花到了哪裡？」Netflix平台的影音沒有廣告。

人們觀看影片和追劇的方式愈來愈分散，可能使用不同的影音串流服務平台，各家公司會挑選對他們有利的收視訊息對外分享。Netflix也不例外，收視排行榜能彰顯影音串流龍頭Netflix強過其他平台，對競爭者帶來挑戰。

「誰在看什麼影片」的收視排行榜，一般觀眾看熱鬧，專業觀眾看門道。投資人的觀察重點是了解Netflix把數千萬美元的資金用在製作哪些內容，並且變成人們想看的影片。對好萊塢的影視工作者而言，他們希望為Netflix製作的影音作品能夠被很多人觀賞。

報導說，Netflix統計方法是追蹤觀眾收看影視的總時數。從理論上而言，有兩個人看「紅色通緝令」，跟一個人看兩遍這部電影呈現的時數是相同的。相關娛樂消費資訊能否對用戶帶來更好的體驗則見仁見智。

Netflix 電影 投資

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