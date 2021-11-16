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百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

記者陳政錄／綜合報導
彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取自現代快報）
彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取自現代快報）

辛苦買下千萬豪宅，再斥資百萬裝潢，卻一夕變回「毛胚屋」，您會做何感想？如此離譜的事故就發生在中國江蘇省南京市，據現代快報報導，彭女士日前接到管理員電話，表示有人來主動承認，因為「不小心走錯門」，把她家的裝潢拆了，彭女士回家後看著一片狼藉的現場，簡直欲哭無淚。

報導指，彭女士的新屋坐落在江蘇南京市建鄴區所街附近，是一棟40多層樓高的高樓層住宅，今年9月底才交屋，而彭女士住家位於19樓，要價約人民幣750萬元（約118萬美元），交屋時還一併購買了人民幣50萬元（約8萬美元）左右的裝潢。

新居落成的興奮才持續一個多月，11月4日，彭女士接到社區管理員來電，表示有裝潢施工隊伍搞錯了，把他們家的地板拆掉一部分。由於尚未入住，據彭女士的丈夫表示，一開始他們還沒太在意，等6日到達現場，才發現事情大條。

彭女士裝潢好的新家被拆回毛胚屋。（取自現代快報）
彭女士裝潢好的新家被拆回毛胚屋。（取自現代快報）

彭女士的丈夫說，「並不是只拆了一部分，而是地板和門套、門都給拆光了！」除了廚房、浴室，其他地方幾乎回到了毛胚屋狀態，部分牆面還寫上「拆」字記號，顯然是拆牆前的定位用途。

報導指，找到闖禍的裝潢施工隊工頭後，該蘇姓師傅表示，自己當時「昏了頭」，從原本要拆的39樓，錯跑到19樓，因為密碼輸入無誤，一開始「沒有感到任何異常」，直到拆牆的時候才驚覺，上次自己做的記號不見了，「我才想到，是不是走錯門了」。

管理員表示，裝潢隊伍進入社區，都要辦理許可證，只是沒想到會有人跑錯，且由於該樓內相同房型的入戶初始密碼都一樣，多數房子近期集中交屋後，為便於施工工人出入也沒有修改，造成憾事。

蘇姓師傅坦言，這件事讓他後悔莫及，已經好幾天沒有睡覺，現在只想把這件事處理好，譬如恢復原狀並補償一部分損失。

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