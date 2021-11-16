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日本愛子公主成人式為疫情節約 借用姑姑舊王冠

中央社／東京16日電
日本愛子公主與寵物犬由莉。（Getty Images）
日本愛子公主與寵物犬由莉。（Getty Images）

日皇德仁夫妻的獨生女敬宮愛子內親王將在12月1日過20歲生日，成年儀式因考量疫情對民生經濟造成影響，決定不打造新王冠，將借用德仁妹妹、愛子姑姑清子的舊王冠讓愛子使用。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，日本掌管皇室事務的宮內廳已決定愛子的成年相關儀式，因愛子20歲生日當天的12月1日為平日，為了不影響愛子的大學課業，將於12月5日週日舉行相關儀式。

愛子將在12月5日上午參拜供奉皇室祖先的宮中三殿，由德仁授予女性皇族最高等級勳章「寶冠大綬章」；下午愛子將戴上王冠、勳章與身著晚禮服，在宮殿向雙親日皇德仁與皇后雅子進行成年問候，隨後向祖父母上皇明仁夫妻致意。

這是日本皇室自從皇嗣秋篠宮文仁親王次女佳子內親王2014年的成年儀式以來，睽違7年的成人禮。

當天首相岸田文雄與國會參眾兩院議長將向愛子致上祝賀，但因疫情因素，不會實施有飲食的宴會；另外，宮內廳職員等將在12月1日愛子生日時，於御所住處舉行慶祝活動，但也不會舉辦晚餐會或茶會。

其中，愛子預計在成人儀式佩戴的王冠，決定不打造新王冠，將借用德仁妹妹、已結婚脫離皇室的黑田清子過去曾使用的王冠。

報導指出，這是因為考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對民生經濟造成重大衝擊，日皇夫妻與愛子討論後的決定。

日本女性皇族依法婚後須脫離皇籍，不再是皇室成員，不過黑田清子的王冠是由時任天皇明仁一家的生活費支出製作，清子婚後仍屬清子所有。

至於日前結婚的文仁長女真子以及次女佳子公主，兩人使用的王冠都是由宮內廳以公費出資打造，當時以王冠、項鍊與耳環等共5件飾品組對外招標，總額各約為2800萬日圓（約新台幣691萬元）。真子的王冠等飾品，婚後已交還給宮內廳保管。

東京電視台報導，女性皇族至今都是在成年時首度戴上王冠，但在編列2021年度預算時就已沒有列入愛子的王冠製作費，因此愛子是否會有王冠一直備受各界關注。

這次愛子借用清子的王冠，是以日皇家的生活費將王冠稍加調整，以配合愛子頭型；愛子當天首度穿著的晚禮服，則是以宮內廳的公費製作。

日本 疫情 皇家

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