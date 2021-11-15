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581年來最久月偏食 「紅月亮」周五凌晨登場 肉眼可見

編譯中心／綜合報導
月出帶食。（圖：台北天文館提供）
月出帶食。（圖：台北天文館提供）

今年最後一次月食將在19日（周五）發生，這次的月偏食將會出現「紅月亮」（Blood Moon / Red Moon）現象，從北美和南美、澳洲以及歐洲和亞洲的部分地區都可以看到。根據NASA建議，最佳觀賞時間在美東凌晨4時03分（美西凌晨1時03分）前後，「紅月亮」現象約會持續到4時20分。

根據台北天文館介紹，當日美東時間凌晨4時03分月升時亦即食甚之時，至凌晨5時47分復圓，其間共歷時1小時44分，北美地區民眾可至西方幾乎無遮蔽的地點以肉眼觀賞。

天文館表示，月亮至凌晨5時47分復圓後，若仔細觀察，可發現此時滿月亮度比平常稍暗，因為月球還在模糊的地球半影中，要等到上午7時06分半影食終後才會完全恢復正常滿月的亮度。

月偏食示意。（取材自NASA影片截圖）
月偏食示意。（取材自NASA影片截圖）

天文館表示，這是繼5月26日後，今年發生的第二次月食。雖然同樣為「月出帶食」，但前次為月全食，本次為月偏食，且這次月偏食的本影食分高達0.979，即月球視直徑97.9％進入地球本影，已非常接近全食的程度，是自1440年2月之後至2669年2月前，全球所見持續時間最長的月偏食。

天文館表示，月食並非罕見天象，全球每年至少發生兩次，最多五次。以21世紀來說，共有228次月食，包括月全食85次（37%）、月偏食57次（25%）、半影月食86次（38%）。

天文館建議，在北美地區的民眾要至西方幾乎無遮蔽的地點，才有機會看到較完整過程，月食現象可僅用肉眼觀賞，若配合雙筒及小型望遠鏡或攝影，可觀察到更多月食細節變化。

NASA表示，在月偏食期間，月亮會穿過金牛座的西部，昴宿星團在右上角，畢宿星團──包括明亮的畢宿五，公牛之眼──在左下角。

NASA 澳洲 攝影

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